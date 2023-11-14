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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

بخشدار ویژه خارگ:

پروژه‌های شیلاتی خارگ احیا شود

پروژه‌های شیلاتی خارگ احیا شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: توسعه پایدار در حوزه پروژه‌های شیلاتی خارگ نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های علمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر سه‌شنبه در نشست با رئیس شیلات شهرستان بوشهر اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان یکی از مراکز اصلی صید و صیادی استان بوشهر به شمار می‌رود.

وی افزود: ایجاد توسعه پایدار در حوزه پروژه‌های زیرساخت‌های شیلاتی خارگ نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های علمی است، افق روشن توسعه و پیشرفت بدون شک با پژوهش، فعالیت علمی و در کنار آن پیگیری و حمایت میسر خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: حمایت از صیادان بومی، صاحبان شناورهای سبک و توانمندسازی این بخش از جامعه صیادی در حمایت از اشتغال و تأمین معیشت پایدار آنان ضروری است.

دشتی زاده گفت: جایگاه سوخت در اسکله صیادی خارگ یکی از مطالبات صیادان است، که نیازمند اعتبار و صدور مجوز است.

کد مطلب 5939164

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