به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح چهارشنبه در نشست رفع مشکلات صیادان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز جامعه صیادی جزیره اظهار کرد: جایگاه اختصاصی سوخت صیادان خارگ به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: این طرح با اختصاص اعتبار از سوی پتروشیمی و همافزایی دستگاههای اجرایی از جمله اداره بندر و دریانوردی خارگ، مرزبانی، اداره پخش و پالایش فرآوردههای نفتی خارگ و تعاونی صیادی خارگ به مرحله نهایی رسیده است.
حسینپور با بیان اینکه صیادی یکی از مشاغل اصلی و سنتی مردم خارگ است، تصریح کرد: راهاندازی این جایگاه نقش مهمی در تسهیل فعالیت صیادان، کاهش مشکلات سوخترسانی و ساماندهی توزیع خواهد داشت.
بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: همگرایی و همکاری نهادهای مختلف در اجرای این پروژه، نمونهای موفق از مشارکت جمعی در راستای خدمترسانی به جامعه محلی است.
به گفته وی، جایگاه سوخت صیادان خارگ پس از تکمیل مراحل پایانی، در آیندهای نزدیک آماده افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
نظر شما