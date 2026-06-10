بخشدار ویژه خارگ: رسیدگی به مطالبات صیادان در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح چهارشنبه در جمع صیادان جزیره خارگ با تأکید بر جایگاه راهبردی این جزیره در اقتصاد کشور، اظهار کرد: جزیره خارگ به عنوان یکی از مهمترین مناطق کشور در حوزه انرژی، نقشی بیبدیل در چرخه اقتصادی ایران ایفا میکند و بخش قابل توجهی از صادرات نفت کشور از طریق این جزیره انجام میشود.
وی افزود: در کنار اهمیت خارگ در صنعت نفت و انرژی، نباید از ظرفیتها و توانمندیهای جامعه صیادی این جزیره غافل شد. صیادان خارگ همواره نقش مؤثر و ارزشمندی در تأمین بخشی از نیازهای حوزه آبزیان و رونق اقتصادی منطقه داشتهاند و فعالیت آنان بخشی از هویت و معیشت مردم این جزیره را تشکیل میدهد.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان این حوزه تصریح کرد: توجه به مطالبات و نیازهای صیادان و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز آنان، باید در اولویت برنامهریزیهای توسعهای قرار گیرد، احیا و تکمیل پروژههای مرتبط با بخش صیادی در خارگ، اقدامی ضروری در راستای تقویت اقتصاد محلی و حمایت از جامعه صیادی است.
حسینپور ادامه داد: اجرای طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای مورد نیاز صیادان، علاوه بر بهبود شرایط فعالیت این قشر زحمتکش، میتواند زمینه اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری در این بخش را فراهم کند.
وی با بیان اینکه توسعه متوازن خارگ مستلزم توجه همزمان به همه ظرفیتهای این جزیره است، خاطرنشان کرد: همانگونه که خارگ در حوزه انرژی و اقتصاد ملی جایگاهی ویژه دارد، حمایت از مشاغل سنتی و بومی از جمله صیادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این منطقه باشیم.
بخشدار ویژه خارگ در پایان بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات موجود و تسریع در اجرای پروژههای مرتبط با حوزه صیادی تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میتوان گامهای مؤثری در مسیر توسعه پایدار جزیره خارگ و ارتقا سطح رفاه ساکنان آن برداشت.
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