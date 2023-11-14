به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸ در ورزشگاه پاس تهران برگزار شد. امیر قلعه‌نویی که به دلیل کسالت صبح امروز در ساختمان پک غایب بود پس از رفع این بیماری امروز در محل تمرین شرکت کرد.

* حسین فرکی و رضا رجبی به همراه تنی چند از پیشکسوتان قدیمی پاس از نزدیک نظاره گر تمرین ملی پوشان ایران بودند. آنها در ابتدای تمرین با امیر قلعه نویی صحبت کردند و سپس برای شاگردان او صحبت کردند.

* پس از مدت‌ها تعدادی از هواداران تیم ملی ایران برای تماشای تمرین در استادیوم حاضر شدند. همچنین ساکنان شهرک اکباتان نیز از خانه‌های خود تمرین را تماشا می‌کردند.

* کادر فنی پر تعداد تیم ملی ایران هر یک بخشی از آیتم‌های تمرینی را بر عهده داشتند اما همچنان نفراتی همچون خداداد عزیزی بیکار بودند.

* شاگردان امیر قلعه نویی با نمایش پیراهن شماره هشت تیم ملی ایران که سال‌ها در اختیار مرتضی پورعلی گنجی بود یاد او را گرامی داشتند. مدافع ملی پوش پرپسولیس در جریان آخرین بازی تیم ملی ایران مقابل قطر با پارگی رباط صلیبی روبرو شد.