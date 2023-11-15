به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که در جریان حمله عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان الشفا طی بامداد امروز تعدادی از فلسطینی‌های مستقر در این بیمارستان به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند. علاوه بر آن جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق اطراف بیمارستان الشفا را نیز درهم کوبیدند.

محمد زقوط مدیرکل بیمارستان‌های نوار غزه تاکید کرد: جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان الشفا را هدف حملات خود قرار داده و عناصر این رژیم نیز به این بیمارستان یورش برده و به بیماران بستری در این مکان حمله کردند.

وی در ادامه افزود: اشغالگران صهیونیست علاوه بر بیمارستان الشفا به بیمارستان‌های دیگر نوار غزه نیز حمله کرده‌اند اما هیچ خبری از نیروهای حماس یا دیگر گروه‌های فلسطینی در این بیمارستان‌ها نبوده است.

زقوط تصریح کرد: نهادهای بین المللی از وظایف خود در قبال بیماران و زخمی‌ها در بیمارستان الشفای غزه شانه خالی می‌کنند.

شیخ «علی ابوشاهین» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی مشارکت در نسل کشی مردم فلسطین به شمار می‌رود.

شاهدان عینی در داخل این بیمارستان تاکید کردند که اشغالگران صهیونیست این مرکز درمانی را به میدان جنگ تبدیل کردند.