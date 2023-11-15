به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ادبی شیوایی و شیدایی با موضوع شعر درمانی جمعه ۲۶ آبان در فرهنگسرای خانواده برگزار میشود.
این برنامه با همکاری کانون ادبی عرفانی شفق به سخنرانی پرستو یمینی عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر کانون، علی آبان عضو هیأت علمی دانشگاه و تکتم شفیعی کاهانی روانشناس اختصاص دارد، همچنین شعرخوانی، شاهنامه خوانی و اجرای موسیقی سنتی از دیگر بخشهای در نظر گرفته شده در این نشست ادبی است.
اهمیت شعر و حضور همواره آن در زندگی بشر و مخصوصاً ایرانیان بر کمتر کسی پوشیده است شعر درمانی یک هنر درمانی خلاق است که اشکال مختلف شعر را برای رسیدن به اهداف درمانی و رشد شخص به کار میگیرد شعر با ایجاد ارتباط بین تجربیات درونی و بیرونی به فرد کمک میکند تا ضمن افزایش توان خود اکتشافی آشفتگیهای روانی خود را بزداید و زیباییها و حقایق زندگی را دریافت کند.
اینبرنامه روز جمعه ۲۶ آبان از ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسفآباد)، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق برگزار میشود.
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