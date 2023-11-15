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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

توسط معاون وزیر بهداشت؛

نخستین مجموعه کتاب درباره لوسمی رونمایی شد

نخستین مجموعه کتاب درباره لوسمی رونمایی شد

سه‌کتاب در زمینه آنکولوژی، از آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های دنیا، توسط معاون وزیر بهداشت رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنفرانس ملی عدالت در نظام سلامت به مناسبت سی‌ویکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، مجموعه سه کتاب پاتوژنز مولکولی لوسمی میلوییدی مزمن لوسمی میلویید مزمن و کروموزوم فیلادلفیا در زمینه آنکولوژی با ترجمه صدرالدین برهانی رونمایی شد.

صدرالدین برهانی فوق تخصص سرطان شناسی در این‌مراسم گفت: در این سه اثر آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های دنیا و نحوه شناسایی، درمان و پیشگیری و داروهای تازه کشف شده در زمینه بیماری سرطان لوسمی که نوعی سرطان خون است، بیان شده است.

وی افزود: این کتاب‌ها نخستین مجموعه کامل در باب موضوع لوسمی با هدف کمک به پژوهشگران و محققان حوزه آنکولوژی است.

برهانی گفت: کتاب کروموزم فیلادلفیا، ما را به سفری از ابتدای بیماری لوسمی تا پایان و کشف درمان آن همراهی می‌کند، این کتاب نشان می‌دهد که اراده محققان سرطان شناسی در کنار همدیگر در یک سفر طولانی چگونه نقاط کور و تاریک این علم را روشن کرده و منتهی به درمان برای بیماران لوسمی شده است.

کد مطلب 5939871

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