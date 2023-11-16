آغاز زندگی جدید تیم ملی با حریفی ضعیف/ همه تکراری هستند جز سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار از مرحله نخست مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ و جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ امروز پنج‌شنبه ۲۵ آبان در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی هنگ کنگ می‌رود.

هدایت تیم ملی ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۲ و پس از کش و قوس‌های فراوان به امیر قلعه نویی سپرده شد. قلعه نویی پس از اینکه بار دیگر هدایت تیم ملی را عهده دار شد در ۹ بازی اخیر، ۸ پیروزی و یک تساوی را به ارمغان آورده و توانسته در دو تورنمت کافا و اردن ایران به مقام قهرمانی برساند.

تیم ملی ایران در اولین بازی تحت هدایت قلعه نویی روز پنج‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ در ورزشگاه آزادی رو در روی تیم ملی روسیه قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. پس از روسیه ایران در دومین بازی تدارکاتی خود به مصاف کنیا رفت و این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید تا نخستین پیروزی تیم ملی با امیر قلعه نویی در بار دومی که هدایت ایران را برعهده گرفته است، ثبت شود.

پس از دیدار با کنیا ایران در تورنمنت کافا به میزبانی ازبکستان حضور یافت و در اولین بازی به مصاف تیم افغانستان رفت که این دیدار را شاگردان قلعه نویی ۶ بر یک با پیروزی از زمین بازی خارج شدند. در دومین بازی تیم ملی در تورنمنت کافا، تیم ملی رو در روی قرقیزستان قرار گرفت و این بازی را هم ایران با نتیجه ۵ بر یک مقابل حریف خود به پیروزی رسید تا دومین پیروزی پرگل شاکردان قلعه نویی به دست آید.

تیم ملی در فینال تورنمنت کافا به مصاف ازبکستان رفت که ایران توانست با یک گل این بازی را پیروز شود تا به قهرمانی این تورنمنت دست یابد. پس از تورنمنت کافا ایران دو دیدار دوستانه به تیم‌های بلغارستان و آنگولا انجام داد که هر دو دیدار به ترتیب با نتایج یک بر صفر و چهار بر صفر به سود تیم ملی به پایان رسید تا روند شکست ناپذیری شاگردان قلعه نویی همچنان ادامه دار باشد.

پس از دیدار با آنگولا، تیم ملی در تورنمت اردن حضور یافت و در دیدار اول کشور میزبان را با نتیجه ۳ بر یک و در فینال هم با نتیجه ۴ بر صفر تیم ملی قطر تحت هدایت کارلوس کی روش را شکست داد تا به عنوان قهرمانی این تورنمنت هم دست یابد.

دیدار امروز تیم ملی ایران و هنگ کنگ را می‌توان اولین دیدار رسمی تحت هدایت قلعه نویی دانست. ایران و هنگ کنگ در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ هم دو دیدار با یکدیگر انجام دادند که در هر دو بازی ایران موفق شد با نتایج دو بر صفر و سه بر یک این تیم را شکست دهد.

تیم ملی ایران بازیکنان باتجربه و جوان زیادی را در ترکیب خود دارد که از جمله آنها می‌توان به سردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، علیرضا جهانبخش، امید ابراهیمی و احسان حاج صفی اشاره کرد. تیم ملی هنگ کنگ در ۱۰ دیدار اخیر خود تنها سه پیروزی کسب کرده است و شکست تیم ملی بوتان در دو دیدار رفت و برگشت جواز حضور در این مرحله را به دست آورد.

ازبکستان و ترکمنستان دیگر تیم‌های همگروهی ایران در این مرحله هستند و تیم ملی کشورمان روز ۳۰ آبان و در دومین بازی خود در تاشکند به مصاف ازبکستان خواهد رفت.