افتتاح ۱۵ طرح آب و برق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، طرح در حوزه آب‌رسانی و ۹ طرح در حوزه توسعه و تقویت شبکه برق استان چهارمحال و بختیاری، به ارزش سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان، با حضور رئیس جمهور رسماً افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

سید ابراهیم رئیسی در اولین بخش از برنامه‌های نهمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی، طرح عظیم تأمین آب شرب بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری، شامل آبگیری سد غدیر باباحیدر و شبکه انتقال و توزیع آب این سد را افتتاح کرد.

درصد پیشرفت فیزیکی سد غدیر باباحیدر در ابتدای دولت مردمی ۶۰ درصد و طرح تأمین آب شرب چهارمحال و بختیاری ۳۰ درصد بود که با توجه به اهمیت طرح در راستای رفع تنش‌های آبی و برنامه دولت مردمی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، در اولویت اقدام قرار گرفت و امروز همزمان با دومین سفر دولت مردمی و با حضور رئیس جمهور به شکل رسمی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

همچنین با افتتاح طرح‌های انتقال و توزیع آب سد غدیر باباحیدر، جهاد آب‌رسانی به ۱۱۷ روستای استان، ارتقای سیستم آب‌رسانی شهری و خدمات پایدار به مشترکین و احداث یک تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر فرادنبه چهارمحال و بختیاری که شامل همه بخش‌های تأمین، انتقال، توزیع و بازتولید آب می‌شود، ۶۵ درصد از آب شرب بهداشتی و سالم مورد نیاز استان به شکل پایدار تأمین و به این ترتیب تنش آبی استان پس از ۱۶ سال برطرف خواهد شد.

۹ طرح توسعه و تقویت شبکه توزیع برق نیز همزمان و به شکل ویدئوکنفرانس در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شدند.

اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط توزیع برق، توسعه و احداث شبکه توزیع برق جدید، احداث پست‌های توزیع برق شهری و روستایی جدید، توسعه، احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های روشنایی معابر، برق‌دار کردن روستاهای بدون برق، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین جدید و تعویض کنتورهای معیوب، احداث فیبر نوری به طول ۲۰۰ کیلومتر به‌منظور تقویت اتوماسیون شبکه، تهیه و توزیع ۶۵۰ دستگاه پنل قابل حمل خورشیدی بین عشایر و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار به طول ۴۰۰ کیلومتر نیز طرح‌های حوزه برق‌رسانی هستند که امروز با حضور رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری به شکل رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.