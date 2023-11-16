داوران مرحله استانی جشنواره قصه‌ گویی در گیلان شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران مرحله استانی جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان معرفی شدند.

بر همین اساس نیز «حسین قربانزاده»، «مهدی مردانی»، «الهام کمال‌پور» بخش ملی (مدرن و کلاسیک) را داوری می‌کنند.

در این میان، داوری بخش آئینی سنتی مرحله استانی جشنواره بیست و پنجم را «مهدی‌مردانی»، «حسین‌قربانزاده» و «امیر تنها» بر عهده خواهند داشت.

«متین‌حسنی»، «حسین قربانزاده» و «مهدی مردانی» هم هنرنمایی قصه گویان بخش ملی (زبان اشاره) را به داوری می‌نشینند.

مرحله استانی این رویداد فرهنگی هنری از ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در سالن سینمای اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد و در این میان ۷۵ قصه گو در بخش‌های مختلف به هنر نمایی می‌پردازند.

گفتنی است، مرحله پایانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «با قصه لبخند بسازیم» همزمان با شب یلدا در یزد برگزار می‌شود.