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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

مقاومت فلسطین شهرک‌های اطراف غزه را موشکباران کرد

مقاومت فلسطین شهرک‌های اطراف غزه را موشکباران کرد

منابع خبری از حملات موشکی صبح امروز نیروهای مقاومت فلسطین به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت فلسطین صبح امروز حملات جدیدی به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه انجام داد.

منابع عبری زبان از حمله موشکی از غزه به برخی شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور از جمله علومیم، نیرم، کفار سعد و کفار عزه خبر دادند.

در پی این حمله، آژیر خطر در این شهرک‌ها به صدا درآمده است.

مبارزان مقاومت فلسطین یک پهباد اسرائیلی از نوع کوادکوپتر را در محله الزیتون در شرق غزه سرنگون کردند.

این حملات موشکی در حالی انجام می شود که رژیم صهیونیستی با گذشت ۴۲ روز از طوفان الاقصی دستاوردی در غزه نداشته است و نتوانسته به اهداف ادعایی خود برای نابودی حماس دست یابد و فقط زنان و کودکان را آماج حملات ددمنشانه خود قرار داده است.

کد مطلب 5941131

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    نظرات

    • ابراهیم فرهنگ AE ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
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      سلام بر شهیدان

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