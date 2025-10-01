  1. بین الملل
سرایا القدس: مفلاسیم و کفار سعد را با موشک هدف قرار دادیم

گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مبارزانش حمله موشکی به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه انجام داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی از حملات موشکی به شهرک های صهیونیست نشین در اطراف غزه خبر داد.

گردانهای قدس در بیانیه ای اعلام کرد: شهرک های مفلاسیم و کفار سعد در اطراف غزه را هدف حملات موشکی قرار دادیم.

در این بیانیه آمده است که این حمله موشکی در واکنش به ارتکاب جنایات از سوی اشغالگران علیه ملت فلسطین است.

گفتنی است که پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر در برخی شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور باریکه غزه از جمله مفلاسیم و کفار سعد به صدا درآمده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که دو موشک در آسمان غزه رهگیری شده است.

همچنین گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی اعلام کرد که طی عملیات مشترکی با گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، مرکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی را در جنوب شهر خان یونس با خمپاره‌های سنگین هدف قرار دادند.

    • جهانبخش IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      الله اکبر مرگ بر صهیون پلید نابکار

