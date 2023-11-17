حمایت از نمایندگان دخیل در عزل و نصب ها جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، فرا رسیدن هفته بسیج و میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را تبریک گفت و از زحمات شبانه روزی این قشر زحمتکش تقدیر و تشکر کرد.

وی با تحلیل شرایط منطقه به ویژه موضوع غزه خاطرنشان کرد: دیدن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه دل هر مخاطبی را به درد می‌آورد.

امام جمعه بیله سوار بیان کرد: تاکنون ۱۱ هزار نفر از مردم مظلوم غزه در خانه و کاشانه آبا و اجدادی خود به به طرز فجیعی به شهادت رسیده اند سوال ما از جامعه جهانی این است؛ چرا دولت مردان غربی و سیاستمداران کثیف کشورهای غربی و اروپایی سکوت کرده اند.

عزیزی تصریح کرد: الان دیگر جای دفاع از تفکر غربی به هیچ کس مجاز نیست و هر کس از آزادی و دموکراسی غربی حرف بزند باید مردم بر دهانش بزنند چرا که چهره واقعی و پلید غرب الان به واضح برای دنیا معلوم شده است.

وی گفت: دنیای آرمانی بعضی از غرب زده‌های داخلی الان حرفی برای گفتن و دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی ندارند و سکوت اختیار کرده اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار در ادامه از اقشار مختلف مردم خواست تا فردا با حضور منسجم و متحد خود حمایت خود را از کودکان مظلوم و معصوم غزه اعلام کنند.

عزیزی اضافه کرد: حمایت از نمایندگانی که در عزل و نصب‌ها در طول دوران نمایندگی دخالت داشته اند کاری عبث و مخالف نص صریح مقام معظم رهبری است. از همین تریبون مقدس هشدار می‌دهم که شورای نگهبان باید به این مورد منفی نمایندگان ادوار مجلس توجه جدی داشته باشد و در بررسی صلاحیت‌ها اعمال نماید و نگذارد عده‌ای که برای نظام و انقلاب هزینه تراشی می‌کنند مجدداً بر صندلی سبز بهارستان تکیه بزنند.

وی با برشمردن مشکلات منطقه، از مسؤولان منطقه‌ای و استانی خواست؛ در راستای حل مشکل آب شرب عشایری زمین‌های مورد اختلاف عشایری با شرکت‌ها و نیز مشکل نوبت ورود و خروج کامیونداران ترانزیتی بومی منطقه در گمرک بیله سوار اقدام عاجل کنند.

خطیب جمعه بیله سوار در از خطبه‌های آتشین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل حضرت آیت الله سیدحسن عاملی (زید عزه) به خاطر دفاع از مطالبات مردم مناطق شمالی استان به ویژه در دیدار اخیر با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان در راستای توسعه مناسبات تجاری و … به ویژه در بحث برقراری مجدد تردد مسافری از گمرک بین المللی بیله سوار، تقدیر و تشکر کرد.