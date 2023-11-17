زلزله قدرتمند ۶.۹ ریشتری در فیلیپین؛ سونامی در کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، مرکز مطالعات زمینشناسی آلمان اعلام کرد که زلزلهای به قدرت ۶.۹ ریشتر منطقه میندانائو در فیلیپین را لرزانده است.
به گفته مرکز هشدار سونامی اقیانوسیه، در حال حاضر خطر وقوع سونامی این منطقه را تهدید نمیکند و همچنین گزارشی درباره تعداد قربانیان احتمالی نیز مخابره نشده است.
براساس اعلام مرکز مطالعات زمینشناسی آلمان، این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و حوالی ساعت ۱۶:۱۴ دقیقه به وقت محلی رخ داده است.
هنوز پسلرزهها و خسارات وارده ناشی از این زمینلرزه برآورد نشده اما براساس اعلام منابع، زمینلرزهای با این شدن ممکن است که به بروز اختلال و تغییر غیرعادی در سطح آب در نزدیکی کانون زلزله یعنی منطقه مسکونی داوائو اوکیدنتال منجر شود.
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