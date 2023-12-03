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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۸

قهرمانان مسابقات کارتینگ روتکس مکس مشخص شدند

قهرمانان مسابقات کارتینگ روتکس مکس مشخص شدند

مسابقات روتکس مکس کلاس های مختلف کارتینگ با شناخت نفرات برتر کشور به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور اول مسابقات کارتینگ «روتکس مکس » انتخابی مسابقات جهانی در پیست حرفه ای سوپرکارت آیلند با حضور جمع کثیری از هواداران این رشته ورزشی برگزار شد.

در این مسابقه قهرمانی کشور که قهرمانانی از استان های کرمان، مازندران ، خوزستان و تهران شرکت داشتند در سه کلاس جونیور ، سینیور و DD۲ قهرمانان مختلف معرفی شدند و در پایان فرهاد موسوی ، مهربد شاملی و هیربد کریمی قهرمانان کلاس های مختلف کارتینگ قهرمانی کشور شدند.

قهرمانان مسابقات کارتینگ روتکس مکس مشخص شدند

در این مسابقات قهرمانان کلاس های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

کلاس جونیور:
هیربد کریمی
‎محمدرضا دروازه ای
‎علی کرمی

کلاس سینیور:
مهربد شاملی
ارمان رکنی
علی قرائی

کلاس DD۲ :
سید فرهاد موسوی
علی وحیدی
فرزاد زنبقی

کد مطلب 5941410

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