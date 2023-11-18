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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

گاز در شهرستان های بویراحمد و گچساران ۱۲ ساعت قطع می شود

گاز در شهرستان های بویراحمد و گچساران ۱۲ ساعت قطع می شود

یاسوج_ طبق اطلاعیه شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گاز مناطقی از شهرستان های بویراحمد و گچساران در روز یکشنبه ۱۲ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور توسعه شبکه گازرسانی، گاز مناطق تلخسرو، نجف آباد، سروک و اکبرآباد واقع در شهرستان بویراحمد فردا یکشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۸ به مدت ۱۲ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: گاز مناطق پانصد دستگاه مستقیم کوچه نهم «باغ گلف»، میدان فردوسی تا چهار راه گلستان، بلوار بهمن بیگی جنوبی و شمالی واقع در شهرستان گچساران نیز فردا از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود.

بنا به این اطلاعیه مشترکان باید در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مأمورین این شرکت از دستکاری کنتور و علمک ها خود خودداری کنند.

کد مطلب 5942225

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