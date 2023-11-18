گاز در شهرستان های بویراحمد و گچساران ۱۲ ساعت قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور توسعه شبکه گازرسانی، گاز مناطق تلخسرو، نجف آباد، سروک و اکبرآباد واقع در شهرستان بویراحمد فردا یکشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۸ به مدت ۱۲ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: گاز مناطق پانصد دستگاه مستقیم کوچه نهم «باغ گلف»، میدان فردوسی تا چهار راه گلستان، بلوار بهمن بیگی جنوبی و شمالی واقع در شهرستان گچساران نیز فردا از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود.

بنا به این اطلاعیه مشترکان باید در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مأمورین این شرکت از دستکاری کنتور و علمک ها خود خودداری کنند.