به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی با برنامه فردا جمعه در شهرستان های گچساران، چرام، لنده و باشت به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه خبر داد.

مناطق حومه یاسوج:

،مزدک، بلهزار، مادوان، ده برآفتاب، تنگ مهریان، کاکان، بنسنجان، نجف‌آباد، خلف‌آباد، نرگاه، تل‌خسرو جنوبی از ساعت ۱۰: ۸ تا ۱۰: ۱۰

خیابان‌های اصلی یاسوج

بلوار مطهری جنوبی، خیابان‌های معلم، منتظری، شاهدها، عدل‌ها، ۳۰ متری تل‌زالی، ۶۰ متری جنوبی، گلستان‌ها، خیابان ارتش، زیرتل، شهرک بلکو، امامت‌ها، اکبرآباد و امیرکبیرها از ساعت ۱۰: ۸ تا ۱۰: ۱۰

شهرستان دنا

کل شهر سی‌سخت از ساعت ۱۰: ۸ تا ۱۰: ۱۰

مناطق شهری یاسوج

تل‌خسرو شمالی، اکبرآباد، مسکن مهر، ترمینال، منطقه راهنمایی، خیابان‌های باهنر، ۶۰ متری شمالی و مرکز شهر از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۸:۴۰