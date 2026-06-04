به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی با برنامه فردا جمعه در شهرستان های گچساران، چرام، لنده و باشت به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه خبر داد.
مناطق حومه یاسوج:
،مزدک، بلهزار، مادوان، ده برآفتاب، تنگ مهریان، کاکان، بنسنجان، نجفآباد، خلفآباد، نرگاه، تلخسرو جنوبی از ساعت ۱۰: ۸ تا ۱۰: ۱۰
خیابانهای اصلی یاسوج
بلوار مطهری جنوبی، خیابانهای معلم، منتظری، شاهدها، عدلها، ۳۰ متری تلزالی، ۶۰ متری جنوبی، گلستانها، خیابان ارتش، زیرتل، شهرک بلکو، امامتها، اکبرآباد و امیرکبیرها از ساعت ۱۰: ۸ تا ۱۰: ۱۰
شهرستان دنا
کل شهر سیسخت از ساعت ۱۰: ۸ تا ۱۰: ۱۰
مناطق شهری یاسوج
تلخسرو شمالی، اکبرآباد، مسکن مهر، ترمینال، منطقه راهنمایی، خیابانهای باهنر، ۶۰ متری شمالی و مرکز شهر از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۸:۴۰
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