قطع ۱۰ ساعته گاز در برخی مناطق شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز شهرستان بویراحمد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بهمنظور توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز در مناطقی از این شهرستان روز سهشنبه مورخ پنجم خرداد از ساعت ۸ صبح بهمدت ۱۰ ساعت قطع می شود.
بر اساس این اطلاعیه، مناطق بلوار ابوذر، شهرک بلکو، اکبرآباد، جاده نقارهخانه و زمینهای فرمانداری تحت تأثیر این قطعی قرار میگیرند.
در این اطلاعیه آمده است: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات اجرایی در زمان اعلامشده انجام خواهد شد.
شرکت گاز از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در طول مدت اجرای عملیات، شیرهای گاز وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.
