  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

قطع ۱۰ ساعته گاز در برخی مناطق شهرستان بویراحمد

قطع ۱۰ ساعته گاز در برخی مناطق شهرستان بویراحمد

یاسوج-شرکت گاز شهرستان بویراحمد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد گاز برخی مناطق این شهرستان روز سه‌شنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ به‌مدت ۱۰ ساعت و به‌منظور توسعه شبکه گازرسانی قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز شهرستان بویراحمد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز در مناطقی از این شهرستان روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد از ساعت ۸ صبح به‌مدت ۱۰ ساعت قطع می شود.

بر اساس این اطلاعیه، مناطق بلوار ابوذر، شهرک بلکو، اکبرآباد، جاده نقاره‌خانه و زمین‌های فرمانداری تحت تأثیر این قطعی قرار می‌گیرند.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات اجرایی در زمان اعلام‌شده انجام خواهد شد.

شرکت گاز از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در طول مدت اجرای عملیات، شیرهای گاز وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

کد مطلب 6840732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها