به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: غرب از اینکه تحریم ها علیه روسیه به ما ضربه نمی زند، رنج می برد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: پوتین بی دلیل از خرابکاری احتمالی غرب صحبت نمی کند، او اطلاعات خاص و دلیلی برای گفته هایش دارد.

دیمیتری پسکوف در ادامه اضافه کرد: روسیه باید حداکثر خونسردی خود را حفظ کند، زیرا فشار از طرف غرب ادامه خواهد داشت. آنها از هیچ چیز دریغ نمی کنند.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا پنجشنبه هفته پیش با انتشار بیانیه‌ ای تحریم‌ های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) در این ارتباط اعلام کرد: واشنگتن ۳ کشتی را در فهرست تحریم های ضدروسیه قرار داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه‌ داری آمریکا، تحریم های مذکور واشنگتن همچنین چند فرد را نیز دربر گرفت.

در بیانیه وزارت خزانه‌ داری آمریکا آمده بود: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم هایی را علیه ۳ نهاد اعمال کرد و ۳ کشتی را نیز در حالی که نفت خام روسیه را بالاتر از سقف قیمت توافق شده ائتلاف حمل می کردند، به عنوان دارایی مسدود شده شناسایی می کند. این اقدام بر تعهد وزارت خزانه داری در کنار شرکای بین المللی خود برای کاهش درآمدهای نفتی (روسیه) تاکید می کند؛ درآمدهایی که مسکو می تواند از آن برای تامین مالی تهاجم خود به اوکراین استفاده کند!