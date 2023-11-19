به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان با اشاره به رویکرد غیرواقع‌بینانه بسیاری از سیاستمداران اروپایی نسبت به جنگ روسیه و اوکراین، گفت که به نظر می‌رسد «آنها فکر می‌کنند جنگ اوکراین یک بازی ویدئویی است!»

مجارستان خلاف سایر کشورهای اتحادیه اروپا، از تامین کمک یا سایر تسلیحات نظامی مرگبار به اوکراین خودداری و همواره تاکید کرده است که بر یافتن راه‌حلی دیپلماتیک و صلح‌آمیز برای خاتمه دادن به جنگ تمرکز دارد.

سیارتو با اشاره به بازی ویدئویی مشهور و چندنفره «فورتنایت» گفت: بخش قابل توجهی از سیاستمدارهای برجسته اروپایی عملا عقل سلیم را از دست داده‌اند. برخی خودشان را در (بازی) فورتنایت تصور می‌کنند!

وی افزود: آنها مبتلا به روان‌پریشی نظامی هستند و به علتی نامعلوم، معتقدند که محموله‌های تسلیحاتی می‌تواند پیام‌آور صلح باشد! برای ما روشن است که به‌جای سلاح به صلح نیاز داریم. هرکسی که به همسایه ما سلاح ارسال کند، جنگ را طولانی می‌کند.

وزیر خارجه مجارستان تاکید کرد: هر چه جنگ طولانی‌تر شود، انسان‌های بیشتری می‌میرند و ویرانی بزرگ‌تری برجا خواهد ماند.

بوداپست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان این تحریم‌ها را شکست توصیف و تاکید کرده که محدودیت‌های اعمالی علیه روسیه، صرفا به تشدید بحران انرژی و افزایش تورم در سراسر قاره اروپا منجر شده است.

اوربان اوایل ماه جاری گفت که کی‌یف «سال‌های سال تا پیوستن به اتحادیه اروپا فاصله دارد.» اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و بلافاصله پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور، درخواست پیوستن به این بلوک را مطرح کرد و امیدوار است روند الحاق با عملیات نظامی جاری مسکو، تسریع شود.