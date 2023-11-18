به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری اصفهان اظهار داشت: اینجانب حامل سلام ریاست جمهوری به مردم اصفهان و به ویژه کشاورزان این خطه هستم و حضور امروز ما در این دیار برای شنیدن دغدغه‌های آنان و تبیین آنچه که اتفاق افتاده است، بود.

وی با بیان اینکه در جلسه امشب نماینده همه کشاورزان، نمایندگان مجلس و دانشگاهیان اصفهان حضور داشتند، افزود: همه مسائل توسط وزیر نیرو تبیین و توضیحات داده شد و من فکر می‌کنم که قانع کننده بود زیرا تلاش جدی شخص رئیس جمهوری، معاون اول و وزیر نیرو و استاندار اصفهان در جریان است تا مشکلات آبی استان هر چه سریع‌تر علاج شود.

وزیر کشور با اشاره به طرح‌های کوتاه مدتی که برای تأمین آب اصفهان در دستور کار است، گفت: کشاورزان اصفهانی خیالشان راحت باشد.

وحیدی با بیان اینکه آب برای کشت پاییزه امسال رهاسازی شده است، افزود: در ادامه نیز پمپاژها در زمان خود صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: هیچ پروژه‌ای در هیچ جایی اجرا نشده است که بخواهد سهم مردم اصفهان را کاهش دهد یا برای مردم دغدغه ایجاد کند؛ خیال مردم اصفهان راحت باشد.

وزیر کشور با بیان اینکه پروژه سد خرسان با قدرت و شبانه روزی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: منابع مالی آن تأمین شده و پروژه در حال انجام شدن است.

وحیدی خاطرنشان کرد: سد کوهرنگ سه نهایی شده و در حال انجام است و آینده نزدیک ساخت سازه سد شروع خواهد شد ضمن اینکه پمپاژ آب از طریق تونل این طرح برابر نیازها و طبق برنامه دنبال می‌شود.