شهرام علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نبود یک سایت نمایشگاهی مناسب برای برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری را از مشکلات این حوزه در استان عنوان کرد و گفت: بهره برداری از سایت نمایشگاهی در حال ساخت می‌تواند تأثیر بسزایی در برگزاری رویدادهای گردشگری داشته باشد.

وی افزود: وجود سایت نمایشگاهی برای گسترش گردشگری رویداد محور در استان البرز از الزامات است.

به گفته معاون گردشگری البرز، برگزاری رویدادها و جشنواره‌های مختلف باعث ورود گردشگران به استان البرز می‌شود و درصد اشغال هتل‌ها را به طرز محسوسی افزایش می‌دهد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به تأثیرات مستقیم افزایش گردشگر در توسعه اقتصادی ادامه داد: اکنون حدود ۷۰ درصد گردشگران استان از پایتخت وارد البرز می‌شوند که شاید اقامت شبانه نداشته باشند اما در اقتصاد استان بسیار مؤثر است و در صورت اقامت گردشگران از دیگر استان‌ها نرخ توسعه اقتصادی و اشتغال گردشگری در استان افزایش محسوسی می‌یابد.

وی وجود سایت نمایشگاهی را باعث پویایی در برگزاری رویدادهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری در استان دانست و گفت: در البرز بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی وجود دارد که بهره‌برداری از سایت نمایشگاهی می‌تواند اتفاقی مثبت برای برگزاری نمایشگاه‌ها باشد. با وجود ظرفیت‌های بالا و با افزایش زیرساخت‌ها این استان می‌تواند میزبان برگزاری رویدادهای ملی باشد.

علی‌محمدی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها در استان و شهرستان‌ها باید هدفمند، با برنامه‌ریزی و با رویکرد ملی و کشوری باشد.