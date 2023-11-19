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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی البرز:

وجود سایت نمایشگاهی در البرز باعث رشد گردشگری رویداد محور می‌شود

وجود سایت نمایشگاهی در البرز باعث رشد گردشگری رویداد محور می‌شود

کرج-معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: بهره برداری از سایت نمایشگاهی در حال ساخت در این استان می‌تواند تأثیر بسزایی در برگزاری رویدادهای گردشگری داشته باشد.

شهرام علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نبود یک سایت نمایشگاهی مناسب برای برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری را از مشکلات این حوزه در استان عنوان کرد و گفت: بهره برداری از سایت نمایشگاهی در حال ساخت می‌تواند تأثیر بسزایی در برگزاری رویدادهای گردشگری داشته باشد.

وی افزود: وجود سایت نمایشگاهی برای گسترش گردشگری رویداد محور در استان البرز از الزامات است.
به گفته معاون گردشگری البرز، برگزاری رویدادها و جشنواره‌های مختلف باعث ورود گردشگران به استان البرز می‌شود و درصد اشغال هتل‌ها را به طرز محسوسی افزایش می‌دهد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به تأثیرات مستقیم افزایش گردشگر در توسعه اقتصادی ادامه داد: اکنون حدود ۷۰ درصد گردشگران استان از پایتخت وارد البرز می‌شوند که شاید اقامت شبانه نداشته باشند اما در اقتصاد استان بسیار مؤثر است و در صورت اقامت گردشگران از دیگر استان‌ها نرخ توسعه اقتصادی و اشتغال گردشگری در استان افزایش محسوسی می‌یابد.

وی وجود سایت نمایشگاهی را باعث پویایی در برگزاری رویدادهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری در استان دانست و گفت: در البرز بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی وجود دارد که بهره‌برداری از سایت نمایشگاهی می‌تواند اتفاقی مثبت برای برگزاری نمایشگاه‌ها باشد. با وجود ظرفیت‌های بالا و با افزایش زیرساخت‌ها این استان می‌تواند میزبان برگزاری رویدادهای ملی باشد.

علی‌محمدی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها در استان و شهرستان‌ها باید هدفمند، با برنامه‌ریزی و با رویکرد ملی و کشوری باشد.

کد مطلب 5943841

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