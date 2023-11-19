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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۲

فرمانده سپاه فومن:

بسیج در رفع مشکلات مردم همواره پیشگام بوده است

بسیج در رفع مشکلات مردم همواره پیشگام بوده است

فومن- فرمانده سپاه ناحیه فومن با بیان اینکه همزمان با هفته بسیج بیش از ۲۰۰ برنامه در این شهرستان اجرایی می شود، گفت: بسیج در رفع مشکلات مردم همواره پیشگام بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفری عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد تشکیل بسیج ضمن گرامیداشت این هفته اظهار کرد: ساده زیستی، ایثار و از خود گذشتگی، روحیه شهادت طلبی و دفاع از اسلام و انقلاب از شاخصه‌های بسیج است.

وی با اشاره به تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام راحل افزود: بسیج اختصاص به یک منطقه جغرافیایی، طبقاتی و قشری ندارد بلکه در همه جا حضور دارد و متعلق به همه آحاد جامعه است.

سرهنگ جعفری با تاکید بر اینکه بسیاری از پیشرفت‌های کشور مرهون تفکر بسیجی است، ادامه داد: هر یک از آحاد مختلف جامعه که دارای روحیه مسئولیت پذیری، تعهد و ایمان باشد بسیجی است.

فرمانده سپاه فومن با بیان اینکه هر کسی امروز دغدغه مردم، نظام، اسلام داشته باشد و خدمت بی منت به مردم کند یک بسیجی است، گفت: بسیج پاره تن مردم، ضامن عزت و امنیت ملی است.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان فومن ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم غاصب و جعلی با حمایت مستکبرین جهانی دست به جنایتی بزرگ در منطقه زده که هنر اصلی اش حمله به مدرسه، بیمارستان و مردم عادی است.

وی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی سبب شده جهانیان خواستار نابودی رژیم کودک کش اسرائیل شوند، تصریح کرد: تفکر مقاومت بر بمب و جنایت پیروز خواهد شد و مدعیان قدرت بر زمین خواهند نشست.

سرهنگ جعفری با اشاره به مفهوم والای بسیج که سرشار از مسؤولیت بوده و دغدغه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد، ادامه داد: بسیج در رفع مشکلات مردم همواره پیشگام بوده و در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کرده است.

فرمانده سپاه فومن با تاکید بر اینکه بسیج در عرصه‌های سازندگی و اقشار کم برخوردار همواره کمک‌رسان بوده است، ادامه داد: بسیج در حوادث فتنه گران و دشمنان اثر گذار است و از مرزهای کشور دفاع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هفته بسیج امسال با شعار محوری «بسیج امید مردم ایران» آغاز می‌شود، اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ برنامه جانبی و ۵۴ برنامه شاخص همزمان با هفته بسیج در شهرستان فومن اجرایی می‌شود.

فرمانده سپاه فومن به برنامه‌های شاخص هفته بسیج اشاره کرد و گفت: پویش نذر خون، اردوهای راویان پیشرفت دانش آموزی، جشنواره‌های بومی و محلی، مسابقه کتابخوانی، اعزام کاروان راهیان نور، نشست خاطره گویی، نشست سواد رسانه‌ای، نمایشگاه عکس، ویزیت‌های پزشکی رایگان، نمایش اقتدار ۳ هزار نفری بسیجان، میز خدمت تخصصی بررسی موانع تولید در شهرک صنعتی کوچیچیال، یادواره شهدای خانگی، مسابقات ورزشی برخی از برنامه‌های شاخص این هفته می‌باشد.

کد مطلب 5944513

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