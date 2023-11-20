به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی در غزه تل‌آویو را موشک‌باران کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که این حمله موشکی یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های مقاومت به تل‌آویو از آغاز جنگ بوده و چند موشک به مناطق مختلف تل‌آویو و حولون برخورد کرده است.

در نتیجه این حمله موشکی آژیر هشدار در تل‌آویو و مرکز اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

اطلاعات سامانه آژیر هشدار رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که در لحظه پرتاب این موشک‌ها از غره در ۱۲۹ موضع اسرائیلی آژیر هشدار فعال شده است.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که آژیر هشدار از اشدود در جنوب اراضی اشغالی گرفته تا تل‌آویو در مرکز و هرتزلیا در شمال این اراضی به صدا درآمده است.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که منطقه اشغالی «گوش دان» با ۱۱ موشک هدف گرفته شده و ترکش‌های یکی از موشک‌ها در حولون سقوط کرده و به یک خودرو آسیب زده است.

پیش از این نیز گردان‌های قسام از حمله موشکی به پایگاه نظامی «رعیم» خبر داده بود. علاوه بر این گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) از موشک‌باران شهرک صهیونیستی «نیرعوز» و موضع «کرم ابوسالم» خبر داد و اعلام کرد که موضع نظامی «مارس» را نیز با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.