به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین سمعیان عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به پیش بینی۱۰۰ برنامه برای هفته بسیج در شهرستان خواف اظهار کرد: تجمع بسیجیان درروزهای مختلف در بخش های شهرستان گردان های بیت المقدس و گردان امام علی و گردان کوثر را در ۳ آذر ماه در روز جمعه را خواهیم داشت.
فرمانده سپاه ناحیه خواف بیان کرد: در بحث اردو های جهادی بیش از ۲۵۰ نفر از دانشگاه امام حسین در شهرستان مستقر شده اند که در بحث های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و بصیرتی مشغول به فعالیت هستند.
وی گفت: محفل انس با قرآن کریم، ویژه برنامه میلاد حضرت زینب (س)، آئین گرامیداشت شهدای مظلوم مدافع امنیت کشور بخشی از این برنامهها است.
سمعیان سرکشی از خانواده معظم شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان بسیجی، نمایش اقتدار بسیج و برگزاری رزمایش گشتهای رضویون بسیج در سطح شهرستان، آئین گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا را از دیگر برنامهها عنوان کرد.
فرمانده سپاه ناحیه خواف گفت: نشستهای روشنگری و بصیرتی در سطح مساجد، برگزاری یادواره شهدا بسیجی، تجدید بیعت و میثاق با ولایت و رزمایش اقتدار بسیجیان نیز برای این هفته برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به اقدامات گروههای جهادی در شهرستان خواف در راستای محرومیت زدایی ادامه داد: رزمایش جهادگران فاطمی افتتاح طرحهای اشتغالزایی و محرومیتزدایی با مشارکت نهادهای متولی، طرح کول گذاری و لایروبی قنوات روستایی، اعزام گروههای جهادی پزشکی به روستاها و ویزیت رایگان و اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه از جمله برنامههای هفته بسیج خواف است.
سمعیان با حمایت از مقاومت مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت: در هفته بسیج امسال، برنامههای متنوعی در خصوص روشنگری نسبت به مسائل سیاسی حقوقی فلسطین و تشریح جنایات تاریخی اسراییل و بزرگداشت شهدای غزه برگزار میشود.
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