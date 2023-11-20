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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

فرمانده سپاه ناحیه خواف:

۱۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی طی هفته بسیج در خواف برگزار می‌شود

۱۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی طی هفته بسیج در خواف برگزار می‌شود

خواف- فرمانده سپاه ناحیه خواف از برگزاری۱۰۰ برنامه با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بصیرتی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین سمعیان عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به پیش بینی۱۰۰ برنامه برای هفته بسیج در شهرستان خواف اظهار کرد: تجمع بسیجیان درروزهای مختلف در بخش های شهرستان گردان های بیت المقدس و گردان امام علی و گردان کوثر را در ۳ آذر ماه در روز جمعه را خواهیم داشت.

فرمانده سپاه ناحیه خواف بیان کرد: در بحث اردو های جهادی بیش از ۲۵۰ نفر از دانشگاه امام حسین در شهرستان مستقر شده اند که در بحث های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و بصیرتی مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: محفل انس با قرآن کریم، ویژه برنامه میلاد حضرت زینب (س)، آئین گرامیداشت شهدای مظلوم مدافع امنیت کشور بخشی از این برنامه‌ها است.

سمعیان سرکشی از خانواده معظم شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان بسیجی، نمایش اقتدار بسیج و برگزاری رزمایش گشت‌های رضویون بسیج در سطح شهرستان، آئین گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه خواف گفت: نشست‌های روشنگری و بصیرتی در سطح مساجد، برگزاری یادواره شهدا بسیجی، تجدید بیعت و میثاق با ولایت و رزمایش اقتدار بسیجیان نیز برای این هفته برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اقدامات گروه‌های جهادی در شهرستان خواف در راستای محرومیت زدایی ادامه داد: رزمایش جهادگران فاطمی افتتاح طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی با مشارکت نهادهای متولی، طرح کول گذاری و لایروبی قنوات روستایی، اعزام گروه‌های جهادی پزشکی به روستاها و ویزیت رایگان و اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه از جمله برنامه‌های هفته بسیج خواف است.

سمعیان با حمایت از مقاومت مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت: در هفته بسیج امسال، برنامه‌های متنوعی در خصوص روشنگری نسبت به مسائل سیاسی حقوقی فلسطین و تشریح جنایات تاریخی اسراییل و بزرگداشت شهدای غزه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5945604

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