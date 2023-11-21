  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

مهر بررسی کرد؛

تکلیف متقاضیان استخدام معلمی چه می‌شود؟

تکلیف متقاضیان استخدام معلمی چه می‌شود؟

دیوان عدالت اداری نسبت به دو موضوع سن پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون ورودی در مدارس استعدادهای درخشان ورود کرده که با واکنش نظام تعلیم و تربیت مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر دو موضوع پای دیوان عدالت اداری را به حوزه نظام تعلیم و تربیت باز کرده است و هر روز بسیاری از مردم در میان خبرها منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند.

دیوان عدالت اداری در هفته‌های اخیر نسبت به دو موضوع سن پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون ورودی میان پایه‌ای در مدارس استعدادهای درخشان ورود کرده است.

جالب اینکه هر دو رأی دیوان عدالت اداری با واکنش یا مخالفت نهاد مربوطه در نظام تعلیم و تربیت مواجه شده است.

رأی اول؛ ابطال شرط سنی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان

در موضوع دانشگاه فرهنگیان طرف شاکی که یکی از متقاضیان معلمی بود؛ ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش را خواسته بود زیرا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بدو ورود به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می‌آیند و اینکه آموزش و پرورش برای پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان شرط سنی قرار دهد خلاف قوانین کشوری به منظور استخدام است.

این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر این قرار گرفت که به دلیل اینکه دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون مذکور؛ از آغاز تحصیل خود استخدام می‌گردند؛ بر همین اساس رعایت مقررات عمومی پیروزی استخدام از جمله حداکثر سن استخدام در خصوص آنها الزامی است.

بر اساس رأی دیوان، تعیین سن ۲۴ سال مغایر با سن مقرر در بند قانونی بوده و این تعیین سن باعث محروم شدن بسیاری از افرادی که حائز شرایط عمومی استخدام هستند می‌گردد.

با وجود اینکه دیوان عدالت اداری شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان را ابطال کرد؛ با این وجود وزارت آموزش و پرورش همچنان در تلاش است تا نظر خود را مبنی بر تعیین سن خاص برای ورود به دانشگاه فرهنگیان لحاظ کند.

وزارت آموزش و پرورش معتقد است برای ورود به عرصه معلمی نباید سن بیش از ۲۴ سال داشت و اساساً معلمی با سی سال کار وقتی به سن ۵۰ سالگی می‌رسد توانایی لازم برای معلمی را ندارد.

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری خود در خصوص سن پذیرفته شدگان در دانشگاه فرهنگیان گفت: ملاک، سنی است که در دفترچه پذیرفته شدگان آمده است در دفترچه هم فعلاً سن ۲۴ سال قید شده است. این را در نظر بگیرید که جوانی که در سن ۲۴ سالگی وارد دانشگاه می‌شود حداقل تا ۲۶ سالگی در حال تحصیل است این فرد با ۳۰ سال فعالیت، تا سن ۵۶ سالگی باید تدریس کند. قطعاً اگر سن معلمی از ۶۰ سال بیشتر شود برای معلمی سخت و غیر قابل تحمل است.

وقتی یک رأی صادر شود و در روزنامه رسمی چاپ گردد مراجع مورد شکایت، مکلف هستند مفاد رأی را به طور کامل اجرا نمایند و در صورتی که رأی دیوان را اجرا نکنند مرجع مورد شکایت مسئول جبران خسارت از افراد ذینفع خواهد بود

فرهادی در آن نشست خبری مدعی شده بود که رأی دیوان عالی شکسته شده است و گفت دیوان عالی با توجه به رأی شرط استخدام این مسئله را اضافه کرده بود در حالی که در اینجا موضوع استخدام نبوده و موضوع پذیرش در دانشگاه است. فعلاً ملاک سن ۲۴ سال است مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم دیگری بگیرد.

در حقیقت فرهادی تصمیم گیر نهایی در این زمینه را شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

با استعلامی که از دیوان عدالت اداری داشتیم؛ دیوان هر گونه تغییر در رأی پیشین خود را رد کرد.

دیوان عدالت اداری در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: گفته‌های سخنگوی این وزارت خانه برای ما مسئولیتی ایجاد نمی‌کند. رأی دیوان هیچ تغییری نکرده و رأیی که هیأت عمومی صادر کرده به قوت خود باقی است.

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: اینکه چرا وزارت آموزش و پرورش رأی دیوان را هنوز اجرایی نکرده است؛ باید از آموزش و پرورش پرسید.

بنا بر این، تعیین شرط سنی ۲۴ سال در دفترچه آزمون سراسری برای متقاضیان همچنان خلاف نظر دیوان عدالت اداری است.

یک مقام آگاه در دیوان عدالت اداری در پی استعلام خبرنگار مهر درخصوص آرای صادر شده گفت: رأی دیوان عدالت اداری در ۲۰ تیر سال جاری صادر شده و در روزنامه رسمی هم به چاپ رسیده است. بر اساس ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری، وقتی یک رأی صادر شود و در روزنامه رسمی چاپ گردد مراجع مورد شکایت، مکلف هستند مفاد رأی را به طور کامل اجرا نمایند و در صورتی که رأی دیوان را اجرا نکنند مرجع مورد شکایت مسئول جبران خسارت از افراد ذینفع خواهد بود و مشمول ماده ۱۱۲ قانون دیوان که همان استنکاف است رأی دیوان است؛ قرار می‌گیرد.

تکلیف متقاضیان استخدام معلمی چه می‌شود؟

رأی دوم؛ برگزاری آزمون ورودی برای دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان

مدرسه‌های سمپاد در دو دوره متوسطه اول و متوسطه دوم دانش آموز می‌پذیرند و بر اساس آزمون‌های ورودی خود دانش آموز انتخاب می‌کنند. تاکنون دانش آموزانی که در دوره متوسطه اول وارد این مدارس می‌شدند دیگر برای دوره متوسطه دوم آزمون نمی‌دادند.

دیوان عدالت اداری این رویه را خلاف دانست و با صدور یک رأی از سازمان مدارس سمپاد خواست آزمون ورودی را برای دانش آموزان خود هم برگزار کند.

بر اساس این رأی دیوان عدالت اداری حکم داد برای گذر از دوره اول به دوره دوم دانش آموزان باید مجدداً آزمون دهند.

الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول در هفته گذشته مدعی شد؛ برخی از دانش آموزان نگران این بودند که فرصت‌های آمادگی برای آزمون را از دست دادند و از اختلال در روند آموزشی خود نگران بودند.

یاوری از همکاری دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: خوشبختانه با همکاری قضات محترم دیوان عدالت اداری حکم نهایی این شد که دانش آموزانی که فعلاً دانش آموز سمپاد هستند (یعنی دانش آموزان هفتم، هشتم و نهم فعلی) از شمول این آزمون استثنا شوند.

یاوری با اشاره به طراحی یک دوره علمی ۶ ساله برای دانش آموزان سمپاد گفت: ما فکر می‌کنیم که این حکم دیوان عدالت اداری برنامه‌های ما را برای طراحی یک دوره ۶ ساله تربیتی مختل کرده است؛ تغییر دانش‌آموزان در میانه راه برنامه‌های تربیتی دانش آموزان را مختل می‌کند. البته حکم دیوان محترم است و ما باید آن را اجرا کنیم.

یاوری از اختلال در برنامه‌های تربیتی مدرسه‌های سمپادی گفت و ابراز امیدواری کرد بتواند نظر دیوان را برگرداند.

دیوان عدالت اداری هم با اشاره به صدور اصلاحیه خود اعلام کرد: این رأی عطف ما سبق نمی‌شود و برای والدینی که نگران بودند شامل حال فرزندانشان که دانش اموز فعلی مدارس استعدادهای درخشان هستند؛ نمی‌شود. اما حکم دیوان همچنان پابرجاست.

یک مقام آگاه در دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: معمولاً محاکم قضایی حکمی را که صادر می‌کنند با نظر تغییر نمی‌کند. این یک دادنامه است که صادر شده است و اگر هم بخواهد تغییر کند باید از مجاری قانونی اقدام شود. اینکه مقام مسوولی صرفاً رسانه‌ای بخواهد صحبت کند؛ حرفه‌ای صحبت نشده است.

این فرد مدعی شد: ایشان هم باید از طریق مجاری قانونی نظر خود را منعکس کنند. اینکه اعلام کنند بر اساس چه ماده‌ای به دادنامه اعتراض دارند. اعلام نارضایتی بدون جزییات و بیان نکردن از طریق مجاری قانونی مقداری رسانه‌ای و تبلیغاتی است. رأی دیوان همچنان پابرجا و قطعی است و البته عطف ماسبق نمی‌شود. اما اگر هم اعتراضی وجود دارد طرف مقابل می‌تواند از طریق مجاری قانونی اقدام کند.

کد مطلب 5946008
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      12 0
      پاسخ
      ممنون از گزارش خوبتون. بسیار سپاسگزارم که از دیوان پیگیری کردید.
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      11 2
      پاسخ
      خدا خیرتون بده. تا حصول نتیجه نهایی از دیوان پیگیری کنید.
    • حمید IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      18 1
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشید از لطف بینظیر جناب قدمی ممنون از شما بزرگوار انشالله که رای قانونی و کارشناسی شده دیوان عدالت در خصوص ابطال شرط سنی فرهنگیان به طور کامل به عدالت و اجراء برسد.
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      14 2
      پاسخ
      دیدید آقای سخنگو دروغ گفته. رای دیوان به قوت خود باقیست.
    • US ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      7 0
      پاسخ
      ممنون از شما که از دیوان پیگیری کردید لطفاً تنهامون ندارید
    • منوچهری IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      8 1
      پاسخ
      از خبرنگار محترم و خبرگزاری وزین مهر متشکریم. صد ها نفر بخاطر این اقدام غیر قانونی وزارت آموزش و پرورش در بلاتکلیفی و استرس به سر می برند. قانون باید فصل الخطاب باشد.
    • منوچهری IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      8 0
      پاسخ
      در ضمن ما هیچ ملجاء و پناهگاهی جز رسانه ها نداریم. لطفاً موضوع را تا آخر پیگیر باشید. خداوند پشت و پناهتان.
    • یه کنکوری IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      10 0
      پاسخ
      از خبرگزاری مهر صمیمانه تشکر میکنیم که پیگیر دغدغه این روزای ما جوانان شده و با طرح این موضوع و پیگیری از ارگان مربوطه تا حدودی ذهن مشوش مارا تسکین داد چندماهه ما خواب و خوراک نداریم ،رای دیوان عدالت باید اجرا شود،بعضا بخاطر چند روز اضافه بودن سن از دانشگاه فرهنگیان بصورت غیرقانونی منع شدیم
    • ریحانه AE ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      5 2
      پاسخ
      ممنون که از دیوان پیگیری کردید ، خواهشمندیم تا حصول نتیجه پیگیر رای دیوان باشید .
    • مهرناز IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      4 2
      پاسخ
      سلام وقت بخیر با تشکر از خبرنگار محترم، لطفا تا حصول نتیجه موضوع را پیگیزی فرمایید.
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      11 0
      پاسخ
      وای وای! چه خبر خوبی؟ چند روز بود که صحبت های کذب آقای فرهادی ذهمن ما رو مشوش کرده بود. تشکر از شما
    • رضا BR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      با سلام تشکر و قدردانی از زحمات و پیگیری هایتان متاسفانه اموزش و پرورش با رای دیوان در خصوص شرط سنی مخالفت کرده و هنوزم مخالفه خواهشمندیم به مرحله اجرا برسونید ابن رای رو
    • ابوالفضل IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      4 1
      پاسخ
      آقای قدمی پاینده باشید. می ریم که بخونیم برای کنکور. اگه معلم شدم تا آخر عمر دعات میکنم. هم شما و هم آقای گل محمدی رو
    • Ahmad IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      9 1
      پاسخ
      سن فرهنگیان طبق رای دیوان عدالت باید تا ۴۰ سال باشد همانگونه که در آزمون های استخدامی تا ۴۰.۴۵ سال میباشد ممنون از پیگیری شما
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      6 1
      پاسخ
      دارم از خوشحالی می میرم. همیشه خوش خبر باشی.
    • ریحانه IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      5 1
      پاسخ
      خیلی ممنون از پیگیری شما . ما منتظر اجرای رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال شرط سنی دانشگاه فرهنگیان هستیم
    • نیلوفر IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      4 0
      پاسخ
      سلام ممنون که از دیوان پیگیری انجام دادین لطفا تا مشخص شدن نتیجه پیگیری را ادامه دهید با تشکر
    • امیر محمد IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      7 0
      پاسخ
      خیلی ممنون بخاطر پیگیریتون.امیدوارم زودتر شورای انقلاب فرهنگی هم با سن چهل سال موافقتشو اعلام کنه و از سردرگمی در بیایم.
    • مائده IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      باسلام و تشکر از تمام پیگیران این موضوع و کمال تشکر از خبرگذاری مهر ان شاءالله حق به حق دار برسه و تمامی علاقمندان به حوزه معلمی ازاین شرایط برخوردار بشن تشکر تشکر خبرگذاری مهر🌸🌸🌸🙏🙏🙏
    • مریم IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      بسیار سپاسگزار هستم از خبرنگار محترم لطفا تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری فرمایید، تا رای دیوان به صورت کلی اجرا بشود.
    • مائده IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      حمد وسپاس لطف خدای متعال و تلاش بی وقفه شیردلان و دست اندرکارانی که پیگیری های شبانه روزی داشتن ممنونیم از خبرگذاری مهر باتشکر وسپاس و قدردانی❤️🦋🌿
    • هامون گل محمدی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      13 1
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید. با هیچ کلامی نمیتوان کار خوب شما را ارج نهاد و جبران کرد. ممنون که کنار ما بودید.
      • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
        4 0
        ممنون از شما. به گمونم شما شکایت رو‌مطرح کردین درسته؟
    • محدثه IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      4 0
      پاسخ
      سلام ممنون از گزارش خوبتون، ازتون خواهش میکنم پیگیری کنید تا زودتر قطعی بشه و کلی جوون از بلاتکلیفی در بیان
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بقیه خبرگزاری ها هم یاد بگیرن...
    • شیما IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      انشالله حرف جوونا بشه
    • میترا BR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 1
      پاسخ
      انشالله حرف جوونا شنیده بشع و رای دیوان اجرا بشعههع ممنون از خبرگزاری خوبتون
    • علی IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      7 0
      پاسخ
      ممنون بخاطر زحماتتون.ایشالا دفترچه بیاد و شرط سنی برداشته شده باشه
    • مهدی IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      6 0
      پاسخ
      شرط سنی ۲۴ سال برای ورود به دانشگاه فرهنگیان خلاف قانون است و باید باطل شود،آخه آقای سخنگو چرا دروغ میگی؟؟مگر تو نمیدونی که آینده هزاران جوان به اجرای این حکم بستگی داره چرا حکم قانون اجرا نمیکنید،چرا برای خودتون شرط سنی ساختگی گذاشتید؟؟؟؟
    • ۲۳۹۰۷۳۲۹۱۴ US ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      12 0
      پاسخ
      چرا اینجا می‌گویید بعد از ۵۴ تا ۵۶ سال معلم دیگر توان تدریس ندارد اما موقع بکارگیری نیرو می‌گویید بازنشسته ها با تجربه تر هستند و توانا تر. تکلیف ما چیست الان
    • رسول IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      8 0
      پاسخ
      طرف با نهضت و پیش دبستانی ۴۰ سالشه با ازمون وارد معلمی شده شما نمیتونید حداقل ۲۶ ساله ها رم ببینید
    • داوطلب IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      8 0
      پاسخ
      حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان ۴۰ سال تعیین شده و انشالله با پیگیری شما، اجرایی خواهد شد. خیلی خوشحال شدم خدا خوش حالت کنه. . .
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      استخدامی هم که اگه امتیاز داشته باشی طرف با5حسال استخدام میشه حالا ما چون امتیاز نداریم فرزند شهید و ایثار که نیستیم از اول تا حالا نه استخدامی بود نه الان که استخدامی هست سنمون به استخدامی میخوره. فقط پارتی
    • سمیرا IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اقای قدمی بی نهایت ازتون ممنونم لطفی که شما در حق ما کنکوری ها کردین هیچ خبرگزاری تا حالا انجام نداده بود واقاااا ممنونم ازتون .خواهش میکنم تا حصول نتیجه نهایی کنارمون باشین و پیگیری کنین باید رای دیوان در خصوص لغو شرط سنی فرهنگیان اجرا بشه🌹
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      5 0
      پاسخ
      سلام اگه آموزش وپرورش می گوید بعداز سن ۵۰سالگی معلم کارایی لازم را ندارد چرا الان معلمین بازنشسته با سنی بالای ۵۰ سال بکار گرفته می شوند؟ با احترام به همه ی معلمین سرزمینم....
    • پریناز IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 6
      پاسخ
      خواهش میکنم سن رو 26کنید
      • پاسخ به پریناز IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
        7 0
        مطابق بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سن استخدام ۴۰ سال تعیین شده. خوخواهی رو بذارید کنار.
    • زهرا IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 0
      پاسخ
      خدا قوت . لطفا تا نهایی شدن رای دیوان عدالت اداری پیگیری کنید.
    • علی IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 6
      پاسخ
      خب میگید ۴۰ زیاده شما شرایط سنی رو ۲۶ بذارید
    • الهام IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 1
      پاسخ
      واقعا رای دیوان عادلانه هست باید جلوی پارتی بازی گرفته بشه 726
    • فاطمه RO ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 0
      پاسخ
      ممنون که از دیوان عدالت افزایش سن فرهنگیان رو پیگیری میکنید .خواهش میکنم صدای ما در دیوان عدالت باشید .
    • مهدی IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      وظیفه ی وزیر آموزش و پرورش عمل به موازین قانونی و اجرای حکم دیوان است،صحرایی حق ندارد بگوید که مصلحت را اینگونه تشخیص میدهم که این رأی اجرا نشود،در حقیقت وزیر آموزش و پرورش حق سلیقه ای عمل کردن در تعیین شرط سنی ورود به دانشگاه ندارد،زیرا آینده هزاران داوطلب واجد شرایط نابود می‌شود،رای دیوان اجرا شود
    • محمود IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      2 0
      پاسخ
      دمت گرم دیوان عدالت اداری..
    • محمد IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      سلام الان من که چند سال درس خوندم سال ۹۰ مدرک گرفتم ادبیات فارسی خوندم والان بیکارم چرا اموزش وپرورش فکری به حال من نمیکنه ازمون دادم و رد شدم به خاطر چند نمره کمتر چرا اخه علاقه مندیم به معلمی اما کی برای من کاری میکنه
    • کیمیا IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 1
      پاسخ
      تورو خدا ما یک ماهه جواب تکمیل ظرفیت آموزگاری آمده ولی همچنان بلاتکلیف در خانه نشسته ایم بدون هیچ گونه اطلاع رسانی
    • علی IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 4
      پاسخ
      خدا خیر و برکت ب زندگی افراد دیوان عدالت بدهد شرایط سنی رو ۲۶ هم بکنند ما راضی هستیم
    • مجید IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 4
      پاسخ
      این منطقی نیس مردم بیکار نیستن که من از تابستون کتاب خریدم منی ک بیکارم موتورمو فروختم کتاب بخرم پنج ماهه مردمو سر کار گذاشتید لطفا اجازه بدید ۲۶ باشه
    • عبد IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام لطفا دیوان عدالت که درظاهر از کلمه عدالت برخوردارشده یه فکری به حال کسانی که رشته تحصلیلیشان علوم پایه است کند چون شرط سنی اجازه ازمون برای آموزش وپروش به من نمی دهد وسن من بالا رفته وکاری با توجوبه رشته ام هم پیدا نکردم تکلیف چیست با این اوضاع گل وبلبل اقتصادی ....
    • IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      لطفا متولدین ۶۰ فراموش نشود اجازه بدهید اونا هم شانس استخدام داشته باشن
    • حمید GB ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ولی خدایش دلتون ب حال آینده وآموزش بسوزه استخدام فعله آموزش رانابودمیکنه ی تماییزی بین مدرک دانشگاههاقائل شید این دانش آموزان همون دکترومهندسای آینده انددست هرکسی نسپاریدشون طرف سرجلسه امتحان گوشی میبره درحالیک هیچی حالیش نیست قبول میشه خداراخدش نمیادیکم تفکرآرزوست
    • سالاری IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 1
      پاسخ
      شما را به خدا فکری هم به حال بچه‌ها ی درس خوانده و زحمت کشیده ما هم بکنید تا سنشون بالا تر از این نرفته
    • یاسمین IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آره پس چرا الان به خاطر کمبود معلم بازنشسته سر کلاس آوردید ؟
    • آزادی IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام خواهش میکنم تا ۳۵ افزایش بدید ماکه درس خوندیم الان کارشناسی رشته های هنر داریم ولی عاشق معلمی هستیم به امید استخدامی درس خوندیم اما ماده ۲۸ هم پذیرش نمیکنه رشته معماری رو الان باید چیکارکنیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها