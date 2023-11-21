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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

معاون راهداری اردبیل:

بیش از ۲۰ هزار خودرو در اردبیل موفق به اخذ برگه معاینه فنی شدند

بیش از ۲۰ هزار خودرو در اردبیل موفق به اخذ برگه معاینه فنی شدند

اردبیل- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: تعداد ۲۰ هزار و ۹۵۳خودرو در اردبیل طی ۷ ماهه گذشته در معاینه قبول و موفق به اخذ برگه معاینه فنی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرین‌زاده ظهر سه‌شنبه در بازدید از مرکز معاینه فنی شهرستان اردبیل با اشاره به مراجعه بیش از ۲۳ هزار خودروی سنگین و نیمه سنگین به مراکز معاینه فنی استان اردبیل اظهار کرد: تعداد ۲۰ هزار و ۹۵۳ خودرو در اردبیل طی ۷ ماهه گذشته در معاینه قبول و موفق به اخذ برگه معاینه فنی شدند.

وی با بیان اینکه همچنین تعداد ۲ هزار و ۵۳۶ خودرو نیز طی فرآیند معاینه فنی مردود شدند، افزود: ۱۸ هزار و ۶۳۲ خودرو در معاینه‌های فنی اولیه قبول شدند که شاهد افزایش قبولی خودروها در این مرحله بودیم و ۲ هزار و ۳۲۱ خودرو نیز در معاینات فنی بعد از اصلاح عیوب خودرو قبول شدند که کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سنگین و نیمه سنگین موظف هستند در دوره‌های زمانی مشخص و منظم نسبت به انجام آزمون معاینات فنی، ایمنی و آلایندگی در مراکز مجاز معاینه فنی اقدام کنند.

شیرین‌زاده هدف از تأسیس مراکز معاینه فنی را کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروها و افزایش ایمنی تردد خودروها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۴ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در سطح استان اردبیل در حال فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: مدت اعتبار برگه‌های معاینه فنی صادر شده برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با عمر ۱۰ سال برابر ۶ ماه است که این اعتبار برای خودروهای با عمر بالای ده سال برابر ۳ ماه است و بر اساس قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید برای وسایل نقلیه سنگین شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال است.

کد مطلب 5946063

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