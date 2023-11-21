نشست مقابله با سقط غیر قانونی جنین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شکیبا محبی تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ابتدای نشست گفت: مقابله با سقط غیرقانونی جنین طبق قانون جوانی جمعیت به عهده ما است و بر اساس آن این کمیسیون با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است.

وی افزود: رئیس جمهور دستگاه‌ها را مکلف به همکاری با دبیرخانه ستاد ملی در راستای پیشبرد اهداف مقابله با سقط غیر قانونی جنین کرده اند.

کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: ما باید از مظلومیت جنینی که نمی‌تواند از خود دفاع کند دفاع کنیم و راه آن استفاده از ظرفیت‌های قانونی است و این تکلیفی است که مقام معظم رهبری هم بر دوش ما گذاشته اند

شفیقی نماینده دادستانی درباره جرم انگاری سقط جنین توضیحاتی داد و اقدامات لازم برای اجرایی سازی تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت را تبیین کرد.

محمد خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش در رابطه با بحث سقط غیرقانونی جنین در سراسر کشور افزود: اطلاع رسانی‌های لازم صورت گرفته و پزشکان این حوزه از موارد قانونی آگاه شده اند

در این جلسه نمایندگانی از پلیس فراجا، وزارت بهداشت، صداوسیما، بازرسی کل کشور، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان بسیج مستضعفان حضور داشتند.