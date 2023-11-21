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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

سردار گودرزی خبر داد؛

کشف یک تن موادمخدر در مرزهای هرمزگان

کشف یک تن موادمخدر در مرزهای هرمزگان

فرمانده مرزبانی فراجا از انهدام و متلاشی شدن دو باند قاچاق و کشف بیش ازیک تن موادمخدر در مرزهای آبی استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی گفت: در راستای برخورد با قاچاق مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ، مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه و جاسک طی دو عملیات جداگانه با اقدامات اطلاعاتی و اشراف کامل بر مرزهای آبی، موفق شدند بیش از یک تن مواد مخدر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی افزود: مرزبانان موفق شدند با انهدام ۲ باند از سوداگران مرگ در مرزهای استان هرمزگان، ضمن توقیف ۲ شناور و یک دستگاه موتور سیکلت، یک تن و ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

سردار گودرزی با اشاره به دستگیری ۳ قاچاقچی در این رابطه و قدردانی از همکاری خوب مردم با مرزبانان در شناسایی و کشف جرایم، اظهار داشت: با توجه به حضور و اشراف مرزبانان در سر تا سر مرزهای آبی و خشکی، مجرمان به ویژه سوداگران مرگ در امان نخواهند بود و با مجرمان برابر قانون و با قاطعیت برخورد می‌شود.

*محمدحسین جلوه

کد مطلب 5946439

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    نظرات

    • احمد IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
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      بسه تون است تایکسال دیگه نگیرید تاارزون بشه مردیم از خماری

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