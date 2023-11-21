حمله موشکی از لبنان به شمال اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مناطق شمالی اراضی اشغالی از سمت لبنان با موشکهای سنگین هدف قرار داده شد.
در نتیجه این حمله موشکی آژیر هشدار در مناطق مختلف شمال اراضی اشغالی از جمله «کریات شمونه» و «حانیتا» به صدا درآمد.
بر اساس گزارش خبرنگار المنار ۶ موشک پدافندی سامانه گنبد آهنین در آسمان بخش شرقی جنوب لبنان منفجر شدهاند.
رسانههای عبری از به گوشرسیدن صدای انفجارهای شدید در کریات شمونه خبر دادند.
همچنین خبرنگار المنار گزارش داد که یکی از مهمترین استحکامات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی در بخش غربی مرزهای شمالی اراضی اشغالی با موشکهای سنگین «برکان» هدف قرار گرفته است.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «میس الجبل» در جنوب لبنان را با گلولههای آتشزا هدف قرار داد.
کمی پیشتر نیز حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: تعدادی از نیروهای اطلاعاتی اشغالگران را در اطراف شهرک مناره با دو موشک هدف قرار دادیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام در واکنش به حمله دشمن به شهیدان «فرح عمر» و «ربیع معماری» و دیگر شهدای غیرنظامی صورت گرفت.
حزبالله لبنان در بیانیهای دیگر اعلام کرد که در حمایت از ملت مقاوم فلسطین در نوار غزه و در تأیید مقاومت شجاعانه و شرافتمندانه آنان، مبارزان مقاومت اسلامی لبنان ظهر امروز موضع صهیونیستی «جل العلام» را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده و به صورت مستقیم به آن آسیب وارد کردهاند.
رسانههای عبری اعلام کردند که دو موشک ضدزره دیگر نیز از جنوب لبنان به سوی شهرک صهیونیستی «آویویم» شلیک شده است.
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