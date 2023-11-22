افزایش مالیات برارزش افزوده یک واحد درصد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تبصره ۶ بند"ب" در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳/۲/۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است تا صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با الویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاهها توسعه زیرساختهای حمل و نقل و طرحهای آبرسانی شود.
در ادامه تبصره ۶ بند"پ" مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند "الف" ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزود، به عنوان قیمت تمام شده این کالاها منظور میشود و قابل استرداد نیست.
تبصره ۶ بند"ت" عبارت ده درصد موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم به ۴۰ درصد تغییر میکند.
تبصره ۶ بند"ث" آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد شرکتهای ایرانی، طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین میکند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ است.
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