به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد شاهرخی در جلسه هماندیشی کارگروه یکپارچگی اراضی لرستان، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ قانونگذار فرصتی را به دولت داد تا اختلافات با بهرهبرداران بخش کشاورزی در خصوص مالکیت اراضی را در قالب کارگروه رفع تداخلات رفع کرده و هزینههای مربوط به طرح دعاوی در محاکم قضائی در این زمینه را کاهش دهد.
وی افزود: یکی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی هویتبخشی به کشاورزان است که این هویتبخشی به کشاورزان با صدور اسناد کشاورزی تحقق پیدا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: استفاده از تمامی ظرفیتها و لزوم تسریع در امر تحقق برنامه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی لازم و ضروری است.
شاهرخی، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم طرح رفع تداخلات، پایان بخشیدن به دغدغههای کشاورزان و سهولت بخشیدن به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بهبود تولیدات کشاورزی است.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از رفع تداخلات در دولت سیزدهم صورتگرفته است و برنامهریزی وزارت جهاد بر این مبنا است که تا پایان سال رفع تداخلات اراضی به اتمام برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد سرعتبخشیدن به انجام وظایف محوله در راستای اتمام امورات رفع تداخل اراضی زراعی و ملی است که هدف اصلی رسیدن به تعیین حقوق متقابل دولت و مردم و تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و کاهش پروندههای قضائی در حوزه زمینهای زراعی است.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: در برنامه پیشبینیشده است که سالانه سه میلیارد مترمکعب صرفهجویی آب داشته باشیم و درعینحال بتوانیم باتوجهبه افزایش جمعیت با بهرهوری سالانه ۲۰ میلیون تن تولیدات را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: لذا یکی از مؤلفههای مهمی که ما را در بهرهوری میتواند کمک کند بحث یکپارچهسازی اراضی است، خوشبختانه در استان ۲۳ پایلوت را تعیین کردهایم که شهرستان ازنا با چهار طرح در رأس قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تعداد مالکین طرحهای پایلوت یکپارچهسازی اراضی در استان، گفت: هزار و ۲۱۰ نفر در اجرای طرحهای پایلوت مشارکت دارند، در این راستا شهرستان دلفان با ۵۰۰ مالک در صدر این طرحها در استان و بهعنوان پیشرو در سطح کشور است.
شاهرخی اظهار کرد: مساحت طرحهای پایلوت یکپارچهسازی شده سه هزار و ۹۶۰ هکتار است که شهرستان دلفان با هزار و ۱۱۳ هکتار در رأس و شهرستان بروجرد با ۵۵ هکتار در انتها قرار دارد.
وی ادامه داد: به دنبال افزایش پایلوتها هستیم و اینکه آنها را بهعنوان مزارع الگویی در افزایش بهرهوری به تولیدکنندگان معرفی کنیم تا شاهد جهش تولیدی در سطح مزارع استان باشیم.
نظر شما