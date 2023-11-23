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۲ آذر ۱۴۰۲، ۴:۰۵

یک روانپزشک عنوان کرد؛

وضعیت فرزند متولد از والدین دچار بیماری دوقطبی

وضعیت فرزند متولد از والدین دچار بیماری دوقطبی

یک روانپزشک گفت: اگر در خانواده‌ای مادر و پدر هر دو بیماری دوقطبی داشته باشند، احتمال تولد فرزند با این اختلال افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فربد فدایی، در گفتگو با رادیو سلامت اظهار داشت: بیماری دو قطبی جز اختلالات خلقی طبقه بندی می‌شود. فرد مبتلا به بیماری دو قطبی از درون دچار وضعیت خاص خلقی است و ممکن است بسیار افسرده باشد و دلیلی برای آن ندارد. این‌افراد بدون دلیل بسیار خوشحال هستند: یعنی فرد از وضعیت عادی خارج شده و این وضعیت‌ها را فرد ممکن است به تناوب داشته باشد.

وی، عمده ترین علت دوقطبی را عوامل ژنتیکی دانست و افزود: شرایط محیطی در این بیماری مؤثر است. علت این اختلالات تغییراتی است که در میانجی‌های عصبی رخ می‌دهد که به صورت افسردگی و شیدایی بروز می‌کند.

فدایی با بیان اهمیت مشاوره قبل از ازدواج، بیان داشت: اگر در خانواده‌ای مادر و پدر هر دو بیماری دوقطبی داشته باشند، احتمال تولد فرزند با این اختلال افزایش می‌یابد. اگر قصد ازدواج دارید و مبتلا به دوقطبی هستید نه لازم است وجود بیماری را پنهان کنید و نه در ابتدای امر موضوع را مطرح کنید؛ بلکه اجازه دهید چند جلسه با فرد آشنایی پیدا کنید سپس موضوع را بیان کنید.

وی اظهار داشت: بیماری دو قطبی از نوجوانی و جوانی آغاز می‌شود. بحران‌های مختلف زندگی از جمله تحصیل در مدرسه و دانشگاه و انتخاب شغل در مسیر بیماری مؤثر است. لذا در این دوران درمان زیر نظر پزشک متخصص توصیه می‌شود.

کد مطلب 5947589
حبیب احسنی پور

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