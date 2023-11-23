مسیر بانوان «صبرایی و اسمایی» تبیین ابعاد معجزه مادری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا ظهر پنج شنبه در نشست تبلیغی معجزه مادری ویژه بانوان شبکه تبلیغی اسماً و صبرا در سنندج که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: در طرح شبکه تبلیغی اسماً و صبرا زیر ساخت‌هایی طراحی شده است که مبلغین در راستای بحث ایفای نقش مادری تلاش کنند.

وی عنوان کرد: مادران جامعه امروزی باید از زندگی حضرت زهرا (س) به عنوان الگو بهره ببرند و در خانواده تلاش کنند تا پیوند اجتماعی را در جامعه زنده نگه دارند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان افزود: مسیر بانوان صبرایی و اسمایی در جهاد تبیین، تبیین ابعاد معجزه مادری و جنگ روایت‌ها است و باید در این راستا با تغییر رویکرد قدرت روایت برتر ایجاد کنیم.

در ادامه حاضرین در نشست از وبینار نشست تبلیغی معجزه مادری که پیرامون ایجاد گروه‌های صبرایی و اسمایی و چگونگی محتوای این گروه‌ها بود از سوی سخنرانان در وبینار بهره بردند.

گفتنی است؛ دو شبکه ملی اسماً و صبرا برای تقویت راهبری مبلغان و شبکه‌های تبلیغی کشور است که در استان کردستان نیز آغاز به کار کرد.