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۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

مدیرکل بنیاد شهید آذربایجان غربی:

اقتدار و عزت ایران اسلامی مدیون بسیج و بسیجیان است

اقتدار و عزت ایران اسلامی مدیون بسیج و بسیجیان است

ارومیه - مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی گفت: روحیه بسیجی موجب اتحاد، انسجام، همدلی برای در مسیر پیشرفت و تعالی وعامل اقتدار و عزت ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام داوود میرزایی ظهر جمعه در همایش بزرگ اقتدار بسیجیان در ناحیه باروق با بیان اینکه اقتدار و عزت ایران اسلامی مدیون بسیج و بسیجیان است، اظهار کرد: روحیه بسیجی موجب اتحاد، انسجام، همدلی برای تقویت اراده‌ها در ادامه مسیر پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: اثرات و برکات روحیه بسیجی سبب شده تا دشمنان به شدت با بسیج و بسیجی عناد ورزیده چرا که بسیجیان مانع رسیدن دشمنان به مقاصد شوم شأن هستند.

حجت الاسلام میرزایی عنوان کرد: اگر اقتدار و عزت و پیشرفتی برای کشور حاصل شده مدیون همین اندیشه و تفکر ناب انقلاب اسلامی و بسیجی است. هر جا که بر روی این تفکر و اندیشه مقاومت و ایستادگی کردیم، توانستیم موانع را از سر راه پیشرفت کشور برداریم.

این همایش با برنامه‌های متنوعی از جمله تجلیل از بسیجیان نمونه، اجرای گروه سرود دختران حاج قاسم، نمایش رزمی ورزشی بسیجیان، مسابقه طناب کشی و … همراه بود.

کد مطلب 5948710

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