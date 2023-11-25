ماجرای بیماری تنفسی در چین/ وضعیت شیوع آنفلوانزا و کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام عرشی، روز شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه پیشبینی میشد از اواسط آبان بروز آنفلوانزا افزایش یابد و در آذر به اوج برسد، گفت: امسال این اتفاق دو هفته زودتر آغاز شد و از هفته گذشته موارد آنفلوانزا افزایش یافته و به حدود ۲۰ درصد موارد سرماخوردگیها رسیده است. انتظار داریم که نهایتاً سیر افزایشی بیماری تا اواخر آذر کُند شود.
وی افزود: در تابستان ۳۰ درصد افراد دارای علائم سرماخوردگی کشور مبتلا به کرونا بودند، اما الان زیر ۵ درصد موارد سرماخوردگی کرونا هستند.
عرشی ادامه داد: پیش بینی میکردیم امسال بیماری کمی نسبت به گذشته شدیدتر باشد که این اتفاق رخ داد. از طرفی سیستم بررسی و دیدهوری را با همکاری انستیتو پاستور و تعدادی از دانشگاههای کشور راهاندازی کردیم و از سرتاسر کشور نمونههایی از موارد بیماریهای تنفسی سرپایی و بستری جمعآوری میشود و در سایت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر اعلام میشود. در عین حال موارد آنفلوانزا به سازمانهای جهانی نیز گزارش میشود.
به گفته وی، از افرادی که به دلیل کرونا و آنفلوانزا بستری میشوند دو سوم موارد مبتلا به آنفلوانزا هستند و کمتر از یک سوم کرونا و مابقی درگیریهای ریوی هستند.
عرشی ادامه داد: متأسفانه به رغم تأکیدات ما بر اهمیت تزریق واکسن اما عمده بستریها مربوط به افراد واکسن نزده و بیماران مزمن است هرچند که هنوز هم فرصت برای تزریق واکسن آنفلوانزا وجود دارد.
وی به شناسایی نوع H۵N۱ آنفلوانزای پرندگان در جهان اشاره کرد و گفت: آنفلوانزای پرندگان تاکنون در کشور شناسایی نشده اما این نوع از آنفلوانزا در پرندگانی که به صورت گذری از کشور عبور میکنند گزارش شده است و برخی مرغداریهای سنتی و صنعتی نیز گرفتار شدهاند که سازمان دامپزشکی در حال کنترل این موارد است اما مورد ابتلای انسانی از آن تاکنون گزارش نشده است.
عرشی با اشاره به اخباری مبنی بر نگرانی سازمان جهانی بهداشت از شیوع بیماری تنفسی در چین، افزود: اخیراً سازمان جهانی بهداشت به چین اعلام کرده که افزایش موارد بیماریهای تنفسی را باید با جزئیات ارائه کند. هنوز جزئیاتی از این بیماری منتشر نشده و دولت چین اعلام کرده که برآورد اولیه نشان میدهد پس از رفع محدودیتهای کرونایی و کاهش رعایت پروتکلها، ویروسهای تنفسی در کودکان شایع شده است.
نظر شما