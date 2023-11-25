چاپ پنجم کتاب «حجاب و عفاف» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حجاب و عفاف» اثر فاطمه عزلتی مقدم در ۸۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ پنجم رسید.

عفاف، حاصلِ «حجاب» و فروبستن دیدگان از نگاه حرام است. این مروارید ارزشمند و سرمایه بی‌بدیل، هیچ گاه نباید خدشه‌دار شود، زیرا برای فرد و اجتماع، خسارت بار است.

راه‌های چگونگی حفظ حجاب و عفاف؛ آفات آن و عوامل بدحجابی، از موضوعاتی است که اثر حاضر به آن پرداخته است.

ساختار اثر

این کتاب در شش بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «فلسفه حجاب و عفاف» به بررسی حجاب از نظر روانی، حجاب از جهت معنوی و سلامت و استواری اجتماع و اقتصاد پرداخته و ارزش واقعی زن، حفظ حرمت و کرامت انسانی او و پرورش استعدادها و قابلیت‌های زن را مورد تاکید قرار داده است.

در بخش دوم با عنوان «خرده‌گیری‌های مخالفان به حجاب و عفاف» به پرسش‌هایی همچون آیا حجاب سبب منزوی شدن زن است؟، آیا حجاب باعث حریص شدن مردان خواهد شد؟ و آیا بدحجابی نتیجه فقر است؟ پاسخ داده شده و بهانه‌های بدحجابی و بی‌حجابی تشریح شده است.

«فلسفه و راز حجاب زن در نماز» عنوان بخش سوم و «حجاب و عفاف مردان» عنوان بخش چهارم از کتاب حاضر است که در آن حد و مرزهای حجاب و عفاف به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده در بخش پنجم با عنوان «چگونگی حجاب و عفاف» ضمن بررسی پوشش کامل از دیدگاه اسلام، چادر کامل‌ترین حجاب اسلامی و امتیازهای چادر نسبت به سایر حجاب‌ها را تبیین کرده است.

ششمین و آخرین بخش از کتاب مذکور با عنوان «علل و عوامل گرایش به بدحجابی» علل فردی (ناآشنایی با تأثیرات عمیق و شگرف حجاب و بدحجابی، تفاوت قائل نشدن بین حجاب و لباس، خودباختگی فرهنگی و تأخیر در ازدواج) و علل خانوادگی (خلأ تربیت صحیح و کار بیرون از خانه مادران و آسیب‌های تربیتی) را به نگارش درآورده و عوامل اجتماعی (سیاست‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، تهاجم فرهنگی غرب و رسانه‌های جمعی)، راهکارهای ارتقای حجاب و عفاف و راهکارهای ارتقای حجاب و عفاف دانش آموزان در مدارس را به رشته تحریر درآورده است.

آیا بدحجابی نتیجه فقر است؟

بهانه گیران می‌گویند: مفاسد اجتماعی و بدحجابی نتیجه فقر است. اگر فقر برطرف شود، این گونه اعمال و حرکات از کسی سر نمی‌زند!

پاسخ این است که می‌پذیریم فقر در بعضی از مردم باعث انحراف می‌شود و اسلام هم برای از بین بردن فقر تأکید کرده است، ولی ریشه اصلی مفاسد و شیوع گناهان فقر نیست، بلکه فقر فرهنگی و فقر ایمان به مبدأ و معاد منشأ مفاسد است. اگر ثروت و زندگی راحت جلوی فساد را می‌گرفت، باید همه کشورهای ثروتمند جهان و فرزندانشان از همه متدین‌تر و پاک‌تر باشند، در حالی که اکثر مفاسد و جنایت‌ها از همین‌هاست.