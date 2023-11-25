بازداشت ۳۱۶۰ فلسطینی از هفتم اکتبر در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از بازداشت شماری دیگر در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی از روز گذشته تاکنون ۱۷ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

این مرکز حقوقی تاکید کرد که شمار فلسطینیان بازداشت شده در کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته تاکنون به ۳۱۶۰ نفر افزایش یافته است.

از سوی دیگر که ولاء طنجه بانوی آزاده فلسطینی که شب گذشته در چارچوب توافق آتش‌بس موقت و مبادله اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی از زندان این رژیم آزاد شد، تاکید کرد که سازمان زندان‌های صهیونیستی پس از حوادث هفتم اکتبر شکنجه و آزار و اذیت اسرای فلسطینی در زندان‌ها را در دستور کار قرار داده است.