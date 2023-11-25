حمله ارتش رژیم صهیونیستی به یونیفل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای یونیفل در مرز لبنان با فلسطین اشغالی از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به یک خودرو آنها در نزدیکی شهرک عیترون در جنوب لبنان خبر دادند.

نیروهای یونیفل اعلام کردند: گشتی ما در حومه عیترون امروز هدف تیراندازی ارتش اسرائیل قرار گرفت.

در بیانیه نیروهای یونفیل مستقر در جنوب لبنان آمده است: یکی از خودورهای نیروهای ما آسیب دیدند اما آسیبی به نیروهای ما وارد نشد.

یونیفل بیان کرد: ما حمله به نیروهای حافظ صلح که شبانه روز در راستای ممانعت از تنش و بازگشت ثبات در جنوب حرکت می‌کنند را محکوم می‌کنیم.