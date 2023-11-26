ثبت آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (پنجم آذرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۵۹، هندیجان ۱۵۸، شادگان ۱۵۷ و خرمشهر ۱۵۶ AQI در وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی به ثبت رسید.

بر اساس شاخص یادشده، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل، خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شهرهای ماهشهر ۱۳۵ و دشت آزادگان ۱۳۱ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر اساس شاخص مذکور، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.