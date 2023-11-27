اخلاق رواداری در جبهه انقلاب به روایت رئیس دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران روز یکشنبه ۵ آذر ماه همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در جمع مسئولان و نمایندگان بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج کارکنان دانشگاه تهران که در محل تالار شهید سلیمانی مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی برگزار شد، با موضوع «تیم‌سازی و توسعه تشکیلاتی در نهاد بسیج» سخنرانی کرد و گفت: امروز نهاد بسیج فراتر از مرزهای ایران و به طور مستقیم در عراق، سوریه، لبنان و یمن و امروز در غزه حضور دارد؛ به طور غیرمستقیم هم شاهد این هستیم که جنبشی در دنیا به پا شده است و همه متأثر از این نوع فرهنگ و نگاه به زندگی بشر هستند. شاهد هستیم که مردم آزادیخواه جهان با الهام از روحیه بسیجیان در مقابل ظلم در جای جای جهان سکوت نمی‌کنند و حق‌طلبی و دفاع از مظلوم را پیشه کرده‌اند.

وی افزود: در مقطعی قرار داریم که باید تلاش‌هایمان را ساماندهی کنیم و روز به روز اهمیت این کار مضاعف می‌شود؛ بنابراین لازم است جبهه فرهنگی انقلاب را تقویت کنیم. در این راستا لازم است با اندیشه کردن در زمینه جذب منابع انسانی، نسبت به جذب حداکثری که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند عمل کنیم. برخی علاقمند هستند که به عنوان کادر بسیج در این تشکیلات حضور داشته باشند و برخی نیز می‌خواهند با بودن در کنار بسیج، نقشی در راستای فعالیت‌های بسیج ایفا نمایند. انتظار می‌رود که مسئولان و اعضای بسیج نسبت به جذب همه این ظرفیت‌های علاقمند فعالانه عمل کنند.

رئیس دانشگاه تهران با یادآوری سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در زمینه دعوت مردم زمانه خود به اسلام، به مشقت‌های امر دعوت اشاره کرد و بیان داشت: مسیر دعوت باید یک مسیر پر از امید و نیکی برای ما باشد. ما حق نداریم خسته شویم، ما حق نداریم صحنه را ترک کنیم، بلکه باید مطمئن باشیم در مسیری که برای ما مشخص شده است خداوند یکدفعه روزنه‌ها را باز می‌کند.

مقیمی در تبیین تدریجی بودن دعوت و بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطات بین فردی در این زمینه، توضیح داد: رسول اکرم (ص) برای دعوت از نزدیکان خود شروع کردند و چهره به چهره صحبت می‌کردند. یکی از آموزه‌های رفتار امام حسین (ع) در صحنه کربلا، رویکرد ایشان در انتخاب هدفمند منابع انسانی است. امام حسین (ع) به ما یاد می‌دهد که اگر نیاز شد چطور به دنبال آدم‌ها بروید و آنها را جذب کنید. «زُهَیر بن قَین بَجَلی» دائماً تلاش می‌کرد از کاروان امام حسین (ع) فاصله بگیرد، ولی امام (ع) به خیمه او رفت و در رابطه با جذب او خیلی تلاش کرد، تا اینکه شاهد هستیم زُهَیر در حادثه عاشورا تبدیل به یک قهرمان می‌شود.

دکتر مقیمی خاطرنشان کرد: در دانشگاه نیز انتظار می‌رود که در رفتارها و تعاملاتی که برقرار می‌کنیم از آموزه‌های ائمه اطهار علیهم‌السلام و نهضت حسینی بهره ببریم. با اثرگذاری اجتماعی می‌توانیم توان جذب خود را ارتقا ببخشیم. اعضای بسیج اساتید، بسیج کارکنان و بسیج دانشجویی اثرگذار هستند و در بزنگاه‌ها و مقاطع مختلف، انرزی‌دهنده و امیدبخش عمل می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه اساتید، دانشجویان و کارکنان بسیجی لازم است در زمینه مکانیسم‌های جذب در بسیج، دارای برنامه نوآورانه و عملیاتی باشند؛ تصریح کرد: هر چند که هر چه تعداد نیروهای بسیج از نظر کمی بیشتر باشد، نقش آن گسترده‌تر می‌شود، اما آنچه که تحت عنوان توسعه تشکیلاتی بسیج مورد بحث قرار می‌دهیم، صرفاً ناظر بر توسعه کمی نیست؛ هر چند که توسعه کمی هم مهم است. آموزه‌هایی که از رفتار و روش امام حسین (ع) در جذب و پالایش منابع انسانی پیش روی خود داریم، نشان می‌دهد که ایشان هم در پی جذب نیروهای با ارزش بودند و هم اینکه به دنبال لشکر عددی و کمیت نبودند.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برای جذب بیشتر افراد باید در تراز یک بسیجی رفتار کنیم و در ارتباط با مردم و ارباب رجوع، مؤلفه‌های مکتب شهید سلیمانی را دنبال کنیم تا مردم و مخاطبان در عمل حس کنند که واقعاً سبک رفتاری ما از مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی تأثیر گرفته است. در این چارچوب وظیفه داریم مصداق‌های رفتارهایی که یک بسیجی باید از خود بروز ظهور دهد را در محیط دانشگاه ترویج کنیم.

مقیمی در ادامه، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را مأمور کرد تا از ظرفیت اساتید، دانشجویان و کارکنان بسیجی به منظور اجرا و غنی‌سازی فرهنگی اردوهای «راهیان پیشرفت» بهره‌برداری شود.

رئیس دانشگاه تهران همچنین اظهار داشت: رویکرد اعضای هیأت علمی جوان عمدتاً بسیجی است و علاقمند به فرهنگ بسیجی و مکتب ولایی هستند. با دستور کار و با برنامه به صورت دوره‌ای به دعوت اعضای هیأت علمی جوان بپردازید و فضایی اردویی ایجاد کنید تا از ظرفیت همفکری با این اساتید بسیجی و ولایی در زمینه تبیین مسائل روز و شبهاتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود، بهره کافی ببریم.

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنان خود که به تبیین تفکر نقادانه و اخلاق رواداری در جبهه انقلاب توجه داشت، تضعیف اعضای جبهه انقلاب توسط اعضای همین جبهه را به مثابه «عمل ناآگاهانه» برشمرد و تاکید کرد: واقعیت‌های میدانی عرصه مدیریت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، فراتر و پیچیده‌تر و دشوارتر از آن چیزی است که ممکن است به نظر برسد. اینکه هم بتوانیم در محیط تعادل ایجاد کنیم و هم اینکه هدفگذاری‌هایمان را پوشش دهیم، دارای ظرایفی است که باید در میدان عمل بود تا بتوان با ابعاد مختلف آن آشنا شد. بنابراین از اعضای جبهه انقلاب انتظار می‌رود در مواجهه‌هایی که با یکدیگر دارند، همدیگر را تضعیف نکنند.