تلاش برای به حاشیه بردن استقلال/ ضعفی که نکونام باید برطرفش کند

شاهین بیانی در گفت وگو با خبرنگار مهر در ارزیابی خود از عملکرد شاگردان جواد نکونام در هفته یازدهم لیگ برتر گفت: در روزی که استقلال می توانست برنده از زمین خارج شود بدشانسی به این تیم اجازه نداد و ضربه بازیکن ذوب آهن پس از برخورد مهدی پور وارد دروازه استقلال شد تا آبی ها نتوانند سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند. البته یک امتیاز در خانه حریف آن هم تیمی چون ذوب آهن بسیار ارزشمند بود.

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد ذوب آهن برابر استقلال گفت: اعتقاد دارم ذوب آهن این فصل با فصل قبل تفاوت های بسیاری دارد. با آمدن ربیعی به ذوب آهن شرایط این تیم کاملا فرق کرده، ذوبی ها با برنامه بازی می کنند، عملکرد خوبی در تمامی خطوط دارند و تغییر زیادی نسبت به فصل قبل پیدا کرده اند. آنها در تهران هم مقابل پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند. در مجموع برابر تیم های صاحب نام نمایش قابل قبولی از خود نشان داده اند.

بیانی در مورد عملکرد استقلال برابر ذوب آهن هم گفت: نبود مرادمند کاملا در این دیدار حس شد. خط دفاع آبی پوشان هماهنگی گذشته را نداشت. اگر چه گل ذوب آهن با برخورد یکی از بازیکنان استقلال وارد دروازه شد و این بدشانسی استقلال بود که این اتفاق افتاد. اما در مجموع با تغییراتی که در خط دفاع صورت گرفت و روزبه چشمی مجبور شد به دلیل نبود مرادمند در دفاع آخر بازی کند.

کارشناس فوتبال ادامه داد: این تغییرات یک ناهماهنگی در استقلال به وجود آورد اما امیدوارم کادر فنی استقلال که از سرمربی و مربیان باهوشی برخوردار است تا شروع دیدار برابر فولاد که در ۱۸ آذر ماه برگزار خواهد شد این ضعف ها را ترمیم کند تا با نبود مرادمند، خط دفاع استقلال آسیب پذیر نباشد.

وی در ادامه افزود: بازی سنگینی استقلال مقابل ذوب آهن انجام داد. ذوبی ها با انگیزه بسیار زیادی بازی کردند و نمی خواستند سه امتیاز را از دست بدهند اما هوشیاری کادر فنی، از خود گذشتگی بازیکنان استقلال و حمایت همه جانبه هواداران باعث شد تا دست ذوب آهن از رسیدن به سه امتیاز کوتاه شود و استقلال با یک امتیازی که در این دیدار به دست آورد همچنان صدرنشین لیگ باقی بماند.

بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: اگر چه این تساوی، تیم هایی چون پرسپولیس و سپاهان را خوشحال کرد اما این دیدار درس بزرگی برای استقلال بود تا از موقعیت های به دست آمده اش در دیدارهای بعدی استفاده کند و بتواند سه امتیاز را کسب کند.

کارشناس فوتبال در خصوص اتفاقات پایان بازی و درگیری هایی که به وجود آمد نیز گفت: این که یک فیلمبردار یا عکاس به خود اجازه می دهد تا یک قدمی سرمربی و یا دیگر اعضای کادر فنی بیاید، حرفه ای نیست. در یک صحنه هم آنقدر دوربین به لب خط نزدیک بود که ابوالفضل جلالی اگر خود را کنترل نکرده بود دوربین فیلمبرداری، فیلمبردارو همگی دچار آسیب دیدگی می شدند. این اتفاقات نشان می دهد که برخی ها به دنبال این هستند تا نکونام و تیمش را وارد حاشیه کنند.

وی گفت: البته نکونام و اعضای کادر فنی هم باید هوشیار باشند، آرامش خود را حفظ کنند و اجازه ندهند این طور اتفاقات که تعمدی و از قبل پیش بینی شده است، تمرکز آنها را به هم زده و باعث شود تا درگیر بشوند و بعد از آن دچار محرومیت شوند.

بیانی در خصوص دیدار آینده استقلال برابر فولاد خوزستان گفت: باز هم یک تاخیر دو هفته ای به خاطر لیگ قهرمانان در فوتبال ما رخ می دهد. استقلال باید ۱۴ روز تمرین کند و سپس به مصاف فولاد خوزستان برود. وقفه های طولانی در لیگ نه تنها به تیم ها ضربه زده بلکه جذابیت بازی ها را هم از بین برده است.

وی گفت: استقلال باید با بازیهای تدارکاتی، خود را آماده نگهدارد تا در اهواز به مصاف فولاد برود. اگر چه فولاد در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب نکرده و در آخرین دیدارش برابر تراکتور شکست را پذیرا شده اما بازیکنان استقلال نباید حریف را دست کم گرفته و خود را از پیش برنده بدانند.

بیانی افزود: رسیدن به قهرمانی کار سختی است. استقلال مسیر طولانی تا هدفش دارد و باید تمرکزش بر روی بازی ها باشد و اجازه ندهد غرور باعث شود تا از مسیر اصلی خارج شود.

کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: با اینکه اتفاقات زیادی برای استقلال در ابتدای فصل افتاد اما این تیم با یک وحدت و همدلی توانست به شرایط ایده آل باز گردد. کمتر کسی فکر می کرد با تمام مشکلاتی که در این تیم بود آبی ها صدرنشین لیگ باشند اما صمیمیت در استقلال این اتفاق را برای آبی پوشان به وجود آورد. بنابراین باید توجه داشته باشند که حفظ صدرنشینی از رسیدن به صدر به مراتب سخت تر است.