تنها ۶۰ درصد از ظرفیت سی ان جی استفاده می شود

جعفر سالاری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیر بنزین در حال توزیع است، گفت: با توجه به جمعیت کشور و زیر ساخت‌های موجود، مصرف بنزین در کشور بسیار بالا است.

وی در رابطه با اقدامات انجام گرفته برای جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور گفت: طبق مصوبات دولت بر اساس کارت‌های موجود توزیع بنزین انجام می‌شود، البته انحراف فرآورده در این زمینه وجود دارد که باید آن را حساب کرد.

وی در رابطه با وضعیت سی ان جی ها خاطر نشان کرد: ظرفیت سی ان جی ها کامل نشده و تنها ۶۰ درصد ظرفیت سی ان جی مورد استفاده قرار می‌گیرد به همین علت در حال توسعه آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف CNG در کشور ۲۳ میلیون متر مکعب بوده که کمی کاهش پیدا کرده است، گفت: در حال توسعه سی ان جی هستیم و برای تبدیل خودروهای عمومی اقداماتی انجام گرفته است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: در سال گذشته به علت برودت هوا و برای در مدار نگه داشتن نیروگاه‌ها ابتدا برخی از سی ان جی ها افت فشار و در برخی از شهرها برای چند روز قطع شدند و احتمال قطعی سی ان جی ها در زمستان جاری بسیار کم است.