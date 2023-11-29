موضوع تامین مسکن اساتید دانشگاه در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه طرح تجمیع دانشگاه، افزایش خوابگاه‌های متأهلی، ارتباط دولت و دانشگاه، آینده پژوهی و همچنین برنامه تحول در علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص رفع برخی مسائل و مشکلات این دانشگاه اتخاذ شد.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه علوم انسانی نقشی اساسی در مؤلفه‌های حکمرانی کشور دارد، به اهمیت دانشگاه علامه طباطبایی برای حل مسائل و اداره کشور بویژه در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و دیپلماسی بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره بر تحول در علوم انسانی کشور تاکید کرده‌اند. در این راستا ایجاد تحول در جریان روابط جامعه و نظام حکمرانی با دانشگاه و همچنین تأکید بر تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی دو عامل مهم در تحول علوم انسانی در کشور است که دانشگاه علامه طباطبایی قطعاً کانونی در این مسیر مهم به شمار می‌آید.

مخبر ادامه داد: حجم بزرگی از مؤلفه‌های اداره کشور در دانشگاه علامه طباطبایی یافت می‌شود که باید به دولت در حل مسائل و چالش‌ها کمک کند و ضرورت دارد دانشگاه‌های کشور صرفاً به دنبال ارجاع مسئله و حل آن نباشند بلکه با مسئله‌یابی و تشخیص راه حل‌ها به دولت در اداره کشور کمک شایان توجهی کنند.

وی با اشاره به دگرگونی مستمر نیازها و مسائل انسانی و پیشرفت‌های لحظه‌ای علم و فناوری در دنیای کنونی خاطرنشان کرد: باید آینده پژوهی در رأس اقدامات و بویژه در برنامه تحول علوم انسانی در این دانشگاه قرار گیرد.

وی افزود: بطور مثال مسئله سالمندی و نیازها و خدمات آنان در آینده یکی از اولویت‌های اساسی در کشور است که با راه اندازی مراکز پژوهشی در این دانشگاه می‌توان آن را به صورت مستمر مورد رصد، پایش، نیازسنجی، مسئله یابی و ارائه راه حل قرار داد.

مخبر پیشنهاد راه اندازی مرکز ملی روانی و اجتماعی، توسعه پژوهشکده تحول علوم انسانی و اجرای طرح تجمیع این دانشگاه را از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات وزارت علوم و دولت در خصوص ارتقا جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی برشمرد و از وزیر علوم و رئیس دانشگاه خواست تا پیشنهادات جمع بندی شده خود را در این حوزه‌ها ارائه و پیگیری کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر تخصیص بودجه و اعتبارات لازم برای حل مشکلات خوابگاه متأهلی ادامه داد: دولت در ابتدای کار خود با توجه به قانون جوانی جمعیت تمرکز و برنامه ویژه در این زمینه داشت که در سفرهای استانی مصوبات لازم دیده شده و ادامه می‌یابد اما باید خیرین در کشور نیز به سمت کمک به دانشگاه‌ها برای ساخت این خوابگاه‌ها متمایل شوند.

وی افزود: در این دولت ۳۰۰ واحد خوابگاهی متاهلی تحویل داده شده است که معادل ۲۵ درصد کل خوابگاه‌های متاهلی است که از بدو تأسیس دانشگاه در کشور ساخته شده است و همچنین برنامه مسکن اساتید در دولت سیزدهم نیز با همکاری وزارتخانه‌های علوم و راه شهرسازی با اعطای مجوز بهره‌گیری از زمین‌های خارج پردیس دانشگاه‌ها در حال پیگیری و انجام است.

محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تاکنون در کشور نقش علوم انسانی در اداره جامعه و کمک به دولت نادیده گرفته شده است، تأکید کرد: توجه به دانشگاه‌های علوم انسانی کمترین هزینه برای حل چالش‌ها و مسائل جامعه است که در این خصوص رفع مشکلات دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان کانون حل اینگونه مسائل در دستور کار وزارت علوم قرار دارد و افزایش چشمگیر بودجه این دانشگاه در سال جاری نشانگر اراده وزارت علوم برای توجه به حوزه علوم انسانی است.

وی توجه به قانون جوانی جمعیت و کمک به ازدواج جوانان از جمله اولویت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانست و خبر داد: در این راستا و با مساعدت دولت و کمک‌های معاون اول رئیس‌جمهور در بودجه، ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه متأهلی ۲۵۶ هزار زوج در نظر گرفته شده است.

همچنین در این جلسه حجت الاسلام اکبری اقدم مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه با اشاره به اینکه سند تحول علوم انسانی به عنوان گفتمان اصلی این دانشگاه در دولت سیزدهم قرار داده شده است، ادامه داد: تاکنون ۱۷۰ نشست‌های تخصصی هم اندیشی در خصوص سند تحول در علوم انسانی طی یک سال و نیم گذشته برگزار شده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به ۶۰۰ عضو هیأت علمی و ۱۴ هزار دانشجو در این دانشگاه افزود: این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در غرب آسیا است که در سال جاری در رتبه‌های بالای جهانی قرار داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های راهبردی این دانشگاه با تیمی از صاحبنظران و محورهای اصلی و با شعار مرجعیت و تحول در علوم انسانی تعیین و تبیین شده است، گفت: این برنامه‌های راهبردی به تمام دانشکده‌ها و بخش‌های دانشگاه ابلاغ شده و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهمترین برنامه‌های دانشگاه علامه طباطبایی برای خدمت به دولت سیزدهم و نظام اجرایی کشور است.

معتمدی با اشاره به یکی از جلسات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور با خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم، از پیشنهاد راه اندازی مرکز ملی روانی و اجتماعی برای پاسخگویی اینگونه مشکلات کشور خبر داد.

گفتنی است در این جلسه برخی از معاونین و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح اقدامات و برنامه‌ها و مشکلات خود در زمینه‌های مختلف از جمله طرح تجمیع دانشگاه، خوابگاه‌های متأهلی، نهادینه سازی تعامل دانشگاه با اعضای دولت و وزارتخانه‌ها، آینده پژوهی و پیش بینی نیازهای آینده کشور پرداختند.

همچنین راه اندازی پژوهشکده تحول علوم انسانی، زیست بوم فناوری، ایجاد مرجعیت علمی کشور، اشتغالزایی دانشجویان و فارغ التحصیلان، حمایت از نخبگان، تأسیس آزمایشگاه علوم شناختی، فعالیت‌های دانش بنیان، حکمرانی فضای مجازی، نشست‌های حل مسأله با دستگاه‌های مختلف، تفاهم نامه با دانشگاه‌های خارج از کشور برای تأسیس دفتر و آموزش زبان فارسی، ایجاد کرسی‌های نظریه پردازی و تنظیم کتب درسی از دیگر موضوعات و اقداماتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.