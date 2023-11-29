حمایت از تولیدکنندگان در گیلان اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده در سفر ۲ روزه خود به گیلان که با اهداف ارزیابی کیفی تولیدات صنایع گیلان و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شده در بازدید از یک خط تولیدی در این استان اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع دغدغه‌های صنایع استان گیلان در اولویت کار دولت است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید دولتی بر پایه حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ردیف‌های حمایتی ارزی اضافه کرد: با مسؤولین استانی و مقامات وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق سرمایه گذاری در رفع دغدغه‌های صنایع گیلان وارد تعامل خواهیم شد.