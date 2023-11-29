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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

معاون وزیر صمت:

حمایت از تولیدکنندگان در گیلان اولویت دولت است

حمایت از تولیدکنندگان در گیلان اولویت دولت است

رشت- معاون وزیر صمت گفت: حمایت از تولیدکنندگان و رفع دغدغه های صنایع استان گیلان در اولویت کار دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده در سفر ۲ روزه خود به گیلان که با اهداف ارزیابی کیفی تولیدات صنایع گیلان و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شده در بازدید از یک خط تولیدی در این استان اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و رفع دغدغه‌های صنایع استان گیلان در اولویت کار دولت است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید دولتی بر پایه حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ردیف‌های حمایتی ارزی اضافه کرد: با مسؤولین استانی و مقامات وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق سرمایه گذاری در رفع دغدغه‌های صنایع گیلان وارد تعامل خواهیم شد.

کد مطلب 5953568

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