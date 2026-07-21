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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

رجبی: ۶۰۰ خادمیار رضوی در چهار موکب اربعین کرمانشاه خدمت می‌کنند

رجبی: ۶۰۰ خادمیار رضوی در چهار موکب اربعین کرمانشاه خدمت می‌کنند

کرمانشاه- دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه از آمادگی چهار موکب رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: ۶۰۰ خادمیار رضوی در بخش‌های مختلف به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

احمد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، چهار موکب مزین به نام حضرت امام رضا (ع) در مسیر تردد زائران اربعین در استان کرمانشاه و کشور عراق مستقر خواهند شد.

وی افزود: این موکب‌ها در کمربندی سرپل‌ذهاب به سمت قصرشیرین، یادمان شهدای گیلانغرب در مسیر مرز سومار، دانشگاه صنعتی کرمانشاه و مرز منذریه عراق برپا می‌شوند و خدمات متنوع رفاهی، فرهنگی، درمانی و معنوی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه خواهند کرد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی برخی از این موکب‌ها، تصریح کرد: موکب دانشگاه صنعتی کرمانشاه به صورت ۲۴ ساعته در بخش‌های اسکان، خدمات درمانی، برنامه‌های فرهنگی، تبلیغ دینی و پذیرایی از زائران فعال خواهد بود و موکب مرز منذریه نیز به صورت شبانه‌روزی خدمات فرهنگی و پذیرایی ارائه می‌دهد.

رجبی ادامه داد: موکب یادمان شهدای گیلانغرب که همزمان با فعال شدن مسیر تردد زائران از مرز سومار برای نخستین بار راه‌اندازی می‌شود، علاوه بر خدمات اسکان، درمان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران این مسیر خواهد داشت. همچنین موکب سرپل‌ذهاب نیز با ارائه خدمات پذیرایی، فرهنگی و اسکان موقت از زائران استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰۰ خادمیار و یاور رضوی از خواهران و برادران در این چهار موکب فعالیت خواهند کرد، گفت: این نیروها در شیفت‌های مختلف به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند تا خدمات بدون وقفه و به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه درباره خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران اظهار کرد: توزیع آب معدنی، شربت‌های طبیعی، آب‌دوغ‌خیار، هندوانه، چای، دمنوش، قهوه، صبحانه، ناهار، شام، غذای گرم، میان‌وعده، میوه، غذاهای سرد و انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم از جمله خدمات پذیرایی این موکب‌ها خواهد بود.

رجبی افزود: علاوه بر خدمات رفاهی، بخش‌های اسکان، درمان، برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و معنوی نیز در موکب‌های پیش‌بینی‌شده فعال خواهند بود تا زائران بتوانند از خدمات متنوع در طول مسیر بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این موکب‌ها گفت: موکب مرز منذریه چهار سال، موکب دانشگاه صنعتی کرمانشاه سه سال و موکب سرپل‌ذهاب دو سال سابقه خدمت‌رسانی در ایام اربعین را دارند و امسال نیز موکب گیلانغرب در مسیر سومار برای نخستین بار به جمع موکب‌های رضوی اضافه می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: کانون‌های خدمت رضوی استان با تکیه بر ظرفیت مردمی خادمیاران و یاوران رضوی و با توسل به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، تلاش دارند با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و معنوی، نقش مؤثری در تکریم زائران اربعین حسینی و ترویج فرهنگ خدمت رضوی ایفا کنند.

کد مطلب 6894345

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