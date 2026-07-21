احمد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، چهار موکب مزین به نام حضرت امام رضا (ع) در مسیر تردد زائران اربعین در استان کرمانشاه و کشور عراق مستقر خواهند شد.

وی افزود: این موکب‌ها در کمربندی سرپل‌ذهاب به سمت قصرشیرین، یادمان شهدای گیلانغرب در مسیر مرز سومار، دانشگاه صنعتی کرمانشاه و مرز منذریه عراق برپا می‌شوند و خدمات متنوع رفاهی، فرهنگی، درمانی و معنوی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه خواهند کرد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی برخی از این موکب‌ها، تصریح کرد: موکب دانشگاه صنعتی کرمانشاه به صورت ۲۴ ساعته در بخش‌های اسکان، خدمات درمانی، برنامه‌های فرهنگی، تبلیغ دینی و پذیرایی از زائران فعال خواهد بود و موکب مرز منذریه نیز به صورت شبانه‌روزی خدمات فرهنگی و پذیرایی ارائه می‌دهد.

رجبی ادامه داد: موکب یادمان شهدای گیلانغرب که همزمان با فعال شدن مسیر تردد زائران از مرز سومار برای نخستین بار راه‌اندازی می‌شود، علاوه بر خدمات اسکان، درمان، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران این مسیر خواهد داشت. همچنین موکب سرپل‌ذهاب نیز با ارائه خدمات پذیرایی، فرهنگی و اسکان موقت از زائران استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰۰ خادمیار و یاور رضوی از خواهران و برادران در این چهار موکب فعالیت خواهند کرد، گفت: این نیروها در شیفت‌های مختلف به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند تا خدمات بدون وقفه و به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه درباره خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران اظهار کرد: توزیع آب معدنی، شربت‌های طبیعی، آب‌دوغ‌خیار، هندوانه، چای، دمنوش، قهوه، صبحانه، ناهار، شام، غذای گرم، میان‌وعده، میوه، غذاهای سرد و انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم از جمله خدمات پذیرایی این موکب‌ها خواهد بود.

رجبی افزود: علاوه بر خدمات رفاهی، بخش‌های اسکان، درمان، برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و معنوی نیز در موکب‌های پیش‌بینی‌شده فعال خواهند بود تا زائران بتوانند از خدمات متنوع در طول مسیر بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این موکب‌ها گفت: موکب مرز منذریه چهار سال، موکب دانشگاه صنعتی کرمانشاه سه سال و موکب سرپل‌ذهاب دو سال سابقه خدمت‌رسانی در ایام اربعین را دارند و امسال نیز موکب گیلانغرب در مسیر سومار برای نخستین بار به جمع موکب‌های رضوی اضافه می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: کانون‌های خدمت رضوی استان با تکیه بر ظرفیت مردمی خادمیاران و یاوران رضوی و با توسل به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، تلاش دارند با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و معنوی، نقش مؤثری در تکریم زائران اربعین حسینی و ترویج فرهنگ خدمت رضوی ایفا کنند.