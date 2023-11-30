سهم هر نوزاد زیر ۲ سال ۲۰ قوطی شیرخشک/ ثبت کُد ملی در تیتک

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی، در خصوص طرح توزیع شیرخشک با ثبت کد ملی در سامانه تیتک، افزود: از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ که داروخانه‌ها ملزم به ثبت شدند، بیش از ۳ میلیون استعلام موفق در سامانه تیتک ثبت شده و دقیقاً مشخص است که هر قوطی شیرخشک در چه داروخانه‌ای و در چه تاریخ و ساعتی و با چه کد ملی ثبت شده است.

وی ادامه داد: قبلاً با توجه به اینکه به شیرخشک یارانه تعلق می‌گرفت، احتمال خارج شدن از زنجیره وجود داشت و با اجرای این طرح از قاچاق معکوس شیرخشک جلوگیری شده است.

زمانی با بیان اینکه طبق مصوبه قانونی باید به هر نوزاد زیر دو سال ۲۰ قوطی شیرخشک داده شود، افزود: قبلاً محدودیت‌هایی در توزیع وجود داشت که حالا این محدودیت‌ها نیز در حال برطرف شدن است.

وی در خصوص قطعی سامانه تیتک نیز گفت: ما برای هزار و ۳۳۲ ژنریک دارو در همین سامانه جواب می‌گیریم و در ۶ ماه اخیر قطعی‌های ما زیر ۶ ساعت بوده است ولی با این حال در حال ارتقای زیرساخت‌ها هستیم.