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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۲:۴۵

معاون دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

سهم هر نوزاد زیر ۲ سال ۲۰ قوطی شیرخشک/ ثبت کُد ملی در تیتک

سهم هر نوزاد زیر ۲ سال ۲۰ قوطی شیرخشک/ ثبت کُد ملی در تیتک

معاون فنی دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: با اجرای طرح الزام داروخانه‌ها به ثبت شیرخشک در سامانه تیتک، قاچاق شیرخشک به خارج از زنجیره توزیع کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی، در خصوص طرح توزیع شیرخشک با ثبت کد ملی در سامانه تیتک، افزود: از ۲۰ مهر ۱۴۰۲ که داروخانه‌ها ملزم به ثبت شدند، بیش از ۳ میلیون استعلام موفق در سامانه تیتک ثبت شده و دقیقاً مشخص است که هر قوطی شیرخشک در چه داروخانه‌ای و در چه تاریخ و ساعتی و با چه کد ملی ثبت شده است.

وی ادامه داد: قبلاً با توجه به اینکه به شیرخشک یارانه تعلق می‌گرفت، احتمال خارج شدن از زنجیره وجود داشت و با اجرای این طرح از قاچاق معکوس شیرخشک جلوگیری شده است.

زمانی با بیان اینکه طبق مصوبه قانونی باید به هر نوزاد زیر دو سال ۲۰ قوطی شیرخشک داده شود، افزود: قبلاً محدودیت‌هایی در توزیع وجود داشت که حالا این محدودیت‌ها نیز در حال برطرف شدن است.

وی در خصوص قطعی سامانه تیتک نیز گفت: ما برای هزار و ۳۳۲ ژنریک دارو در همین سامانه جواب می‌گیریم و در ۶ ماه اخیر قطعی‌های ما زیر ۶ ساعت بوده است ولی با این حال در حال ارتقای زیرساخت‌ها هستیم.

کد مطلب 5954429
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • سهامبچه IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
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      بچم ۱۰ماهشه مشکل داره شنت براسرش گذاشتن ب غیر از شیر چیزی نمیخوره شوهرم هم معلوله کوپن بهداشتش تمام شدن الان ندارم ک شیر بخرم کجا باید مراجعه کنم
    • سهام IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
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      کجا باید ثبت نام کنم۹۹۸

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