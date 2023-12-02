تخلیه ۱۳میلیون و ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ تن کالای اساسی در بنادر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه نخست سال جاری، معادل ۱۳ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ بود که در این بین سویا رشد ۴ درصدی و ذرت رشد یک درصدی داشت.

میزان تخلیه گندم از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون ۴۴۲ هزار و ۶۴۲ تن بود. همچنین میزان تخلیه جو طی هشت ماهه نخست سال جاری معادل ۱ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۹۲ تن بود و میزان تخلیه ذرت تا پایان آبان ماه سال جاری معادل ۵ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۵۴۴ تن بود.

علاوه بر این میزان تخلیه سویا طی هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۶۲ تن بود و میزان تخلیه برنج نیز تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ معادل ۸۱ هزار و ۶۵۰ تن بوده است.

این در حالی است که سویا با توجه به تخلیه ۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۹ تنی مدت مشابه سال گذشته رشد ۴ درصدی را تجربه کرده است و ذرت نیز با توجه به تخلیه ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۵۳۲ تنی رشد یک درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین میزان تخلیه شکر نیز تا پایان آبان ماه سال جاری معادل ۳۲۶ هزار و ۷۸۵ تن و میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی مدت مذکور معادل ۶۹۲ هزار و ۱۲۵ تن بود.

تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته

گفتنی است تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی هشت ماهه نخست سال جاری شامل ۵۱۲ هزار و ۹۸۷ دستگاه کامیون و ۱۴ هزار و ۲۶ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۴۶ هزار و ۱۹۴ دستگاه به صورت حمل یکسره و مخصوص کشتی‌های گندمی، بوده است.