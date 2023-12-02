به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در حکمی اکبر ولی زاده را به عنوان معاون بین الملل و همکاریهای منطقهای منصوب کرد.
در حکم محمد مخبر خطاب به اکبر ولی زاده آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون بین الملل و همکاریهای منطقه ای» معاون اول رئیس جمهور منصوب میشوید.
وی افزود: امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره گیری از تواناییهای مجموعه دولت و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.
انتظار میرود کلیه دستگاههای مربوطه در حیطه وظایف محوله، همکاری لازم را داشته باشند.
گفتنی است، اکبر ولی زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و روابط بین الملل دانشگاه تهران و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس است.
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