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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

«ولی زاده» معاون بین‌الملل مخبر شد

«ولی زاده» معاون بین‌الملل مخبر شد

معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی اکبر ولی زاده را به عنوان معاون بین الملل و همکاری های منطقه‌ای منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی اکبر ولی زاده را به عنوان معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای منصوب کرد.

در حکم محمد مخبر خطاب به اکبر ولی زاده آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون بین الملل و همکاری‌های منطقه ای» معاون اول رئیس جمهور منصوب می‌شوید.

وی افزود: امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره گیری از توانایی‌های مجموعه دولت و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.

انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌های مربوطه در حیطه وظایف محوله، همکاری لازم را داشته باشند.

گفتنی است، اکبر ولی زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و روابط بین الملل دانشگاه تهران و مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس است.

کد مطلب 5955306
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • سید اصغر خالصی طهارم مبلغ IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      4 0
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      با آرزوی موفقیت روزافزون برای دکتر
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
      0 0
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      با درود وارزوی موفقیت برای دکتر ولی زاده عزیز انشالله هر روز موفقتر از روز گذشته باشید.
    • علی عمرانی ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
      0 0
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      تبریک عرض میکنم خدمت دکتر اکبر ولیزاده باعث افتخار ما هستین و آرزوی موفقیت روز افزون دارم براتون

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