دستگیری «معصومه سلیمانی» تکذیب شد

حجت‌الاسلام علی سبزواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اخبار دررابطه‌با دستگیری فردی به نام «معصومه سلیمانی» در لرستان به اتهام انتشار عکس در کنار مزار «نیکا شاکرمی»، اظهار داشت: خانم «معصومه سلیمانی» در اغتشاشات سال ۹۸ دستگیر می‌شوند که برای وی یک سال محکومیت قطعی در نظر گرفته می‌شود و سپس این یک سال به دو سال تعلیق تبدیل می‌شود.

وی عنوان کرد: این قضیه تمام می‌شود تا اینکه در سال جاری این خانم مبادرت به کشف حجاب، دعوت به اغتشاش، تجمع و تبلیغ علیه نظام می‌کند، در این راستا دو پرونده برای این فرد تشکیل می‌شود، یک پرونده در دادگاه کیفری تشکیل می‌شود که این خانم در پی آن محکوم به یک سال حبس می‌شود و یک پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود که در این دادگاه نیز به یک سال حبس محکوم می‌شود.

مدیرکل روابط‌عمومی دادگستری لرستان، ادامه داد: با اعتراضی که ایشان می‌کنند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود، دادگاه تجدیدنظر رأفت اسلامی را علی‌رغم اینکه این خانم سابقه داشته، در حق ایشان نشان می‌دهد و پرونده‌ای که ایشان محکوم به یک سال حبس شده را تبدیل به ۲۴ میلیون جزای نقدی تبدیل می‌کند، شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر نیز که پرونده یک سال حبس وی را بررسی کرده بود، باز هم این حبس را تبدیل به ۲۰ میلیون جزای نقدی می‌کند.

حجت‌الاسلام سبزواری، افزود: پرونده در نهایت به اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود و سپس ایشان را در راستای پرداخت جریمه دعوت به دادگاه می‌کنند، ایشان نه بازداشت شده است، نه مشکلی برایش پیش‌آمده و نه بحث جدیدی دراین‌رابطه به وجود آمده است، ایشان خودشان اعلام کرده‌اند که چون در کنار مزار «نیکا شاکرمی» عکس گرفته‌ام، من را بازداشت کرده‌اند، اما در واقع اتهام ایشان هم کشف حجاب، هم دعوت به اغتشاش و تجمعات و هم تبلیغ علیه نظام بوده است، الان هم صرفاً به‌خاطر جزای نقدی که محکوم شده، به دادگاه دعوت شده است.